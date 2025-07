Trump pubblica files segreti sull'assassinio di Martin Luther King, documenti disponibili online contengono informazioni sulle indagini di CIA e FBI

Donald Trump ha deciso di togliere il segreto sui documenti relativi all’omicidio Martin Luther King, pubblicando files che contengono dettagli importanti e riservati sull’inchiesta per l’assassinio ma anche sul movimento e sulla vita pubblica e privata dell’attivista politico ucciso a colpi d’arma da fuoco a Memphis il 4 aprile 1968. Si tratta di un totale di 230mila pagine, tra le quali ci sono rapporti e dossier prodotti dall’FBI e dall CIA, riguardanti le indagini sulle ricerche dei responsabili del crimine ed esclusive testimonianze delle persone coinvolte direttamente o indirettamente nel caso.

Il tutto è ora stato reso pubblico e disponibile online senza censura, nonostante la contrarietà dei figli di King, che avevano già avvertito sui rischi di un possibile utilizzo improprio delle informazioni a scopo di campagna diffamatoria, chiedendo anche di ricordare il contesto storico della vicenda e di rispettare la memoria storica di una figura che già all’epoca fu vittima di cospirazioni e di sorveglianza invasiva da parte dell’FBI a causa delle sue posizioni sui diritti civili.

Trump elimina segreto dai files sull’assassinio di Martin Luther King, la figlia dell’attivista: “Ora pubblichi anche documenti su Epstein”

La Casa Bianca, ha pubblicato i documenti segreti relativi all’assassinio di Martin Luther King, come annunciato da Trump già durante l’insediamento, che nella stessa occasione aveva anticipato anche l’eliminazione del vincolo di segretezza sulle indagini della CIA per l’omicidio Kennedy. La decisione, arrivata improvvisamente e contro il parere della famiglia del pastore protestante, è stata presa, secondo quanto dichiarato dal procuratore generale Pamela Bondi per “assicurare al popolo americano il diritto ad avere risposte a decenni di distanza dall’orribile assassinio di uno dei più grandi leader della nostra nazione“.

Tuttavia, secondo molti critici, anche all’interno del movimento Maga e del partito repubblicano, la mossa di Trump sarebbe arrivata per distogliere l’attenzione dalle critiche sulla gestione del caso Epstein e sulla una lista di nomi di clienti illustri del finanziere pedofilo, uno scandalo sul quale il presidente aveva annunciato di voler fare la massima chiarezza per poi arrivare a smentirne l’esistenza definendola una bufala. Alle polemiche si è unita anche Bernice King, figlia dell’attivista ha dichiarato su X: “Ora Trump pubblichi i files segreti su Epstein“.