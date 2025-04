L’amministrazione Trump ha fatto una clamorosa marcia indietro su una serie di tagli agli aiuti esteri annunciati solo pochi giorni fa, decidendo di ripristinare i finanziamenti per programmi alimentari d’emergenza in Libano, Siria, Somalia, Giordania, Iraq ed Ecuador: la svolta arriva dopo forti pressioni interne e proteste dal Congresso, dove molti hanno definito i precedenti tagli “una condanna a morte per milioni di persone”.

Il vice amministratore ad interim dell’USAID, Jeremy Lewin, in un’email ai collaboratori, ha ammesso gli errori di valutazione: “Scusate per il balletto sui fondi, dobbiamo bilanciare meglio gli interessi in gioco”.

La decisione di Trump mantiene però intatti i tagli allo Yemen e all’Afghanistan, Paesi dove – secondo il Dipartimento di Stato – gli aiuti corrono il rischio di finire nelle mani di gruppi militanti, ma il ripristino parziale non placa le critiche: solo in Siria erano stati cancellati 111 milioni di dollari per l’assistenza alimentare, mentre in Somalia i tagli avevano colpito programmi per bambini malnutriti.

L’episodio ribadisce il caotico processo decisionale dell’amministrazione, che da gennaio ha cancellato – e poi parzialmente recuperato – miliardi in aiuti internazionali.

Trump e gli aiuti esteri: la difficile ricerca di un equilibrio

Mentre l’USAID si sta occupando della riattivazione di alcuni programmi, rimangono profonde perplessità sulla strategia complessiva dell’amministrazione Trump in materia di cooperazione internazionale: i democratici del Senato hanno, difatti, bollato i recenti tagli come “incostituzionali e dannosi”, rimarcando come la confusa ristrutturazione del Dipartimento di Stato stia mettendo a rischio tantissime vite umane.

Il caso del Programma Alimentare Mondiale ne è una dimostrazione: dopo aver annunciato il taglio dei fondi a 14 Paesi, Trump ne ha riavviati solo sei, lasciando senza sussidi milioni di persone in Yemen e Afghanistan. “È un approccio miope – commenta un ex funzionario USAID – che rischia di minare decenni di leadership americana negli aiuti umanitari”.

E se all’interno dell’amministrazione continua il braccio di ferro tra coloro che sono favorevoli a tagli radicali e quelli che – come alcuni nel Congresso – richiedono maggiore cautela, la crisi alimentare globale continua a peggiorare giorno dopo giorno.

Le prossime mosse di Trump sugli aiuti esteri saranno fondamentali non solo per i Paesi che potranno beneficiarne, ma per la stessa credibilità e reputazione internazionale degli Stati Uniti.