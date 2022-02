Trump “rischiamo terza guerra mondiale”/ “Putin intelligente, Biden e leader stupidi”

L’AFFONDO DI TRUMP SU PUTIN, BIDEN E GLI ALTRI LEADER

«Vladimir Putin ha deciso la sua spietata invasione dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: Putin è smart, intelligente e i nostri leader sono stupidi»: lo ha detto l’ex Presidente Usa Donald Trump durante l’ultima conferenza dei conservatori in Florida (CPAC).

Torna a parlare l’ex leader GOP dopo che già negli scorsi giorni aveva contestato l’agire secondo lui «inconcludente» del suo successore Joe Biden con l’esposizione del conflitto in Ucraina: «Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta succedendo in Ucraina, a questa farsa» attacca Trump, «se io fossi stato presidente, se le elezioni non fossero state rubate, questo non sarebbe accaduto». Sprezzante il giudizio ultimo su Biden e sull’amministrazione Dem della Casa Bianca: «Noi prima eravamo un Paese intelligente, ora siamo un Paese stupido. Mentre la risposta semplice a tutto è mettere l’America al primo posto».

“RISCHIAMO UNA TERZA GUERRA MONDIALE”

«Debole», «incompetente», «inutile» e «dannoso»: Joe Biden è tutto questo secondo il suo predecessore Donald Trump, ancora intenzionato a sfidarlo tra tre anni alle prossime Elezioni Presidenziali, «Nessuno dei cinque peggiori presidenti della storia americana ha fatto i danni che Biden ha fatto in così breve termine. Putin lo sta suonando come un tamburo». Il punto poi non è tanto che il Presidente russo sia intelligente – Trump lo definisce «smart», di fatto furbo – ma che «i nostri leader sono ormai andati», lamentandosi di Biden ma anche degli altri leader occidentali. Al netto delle critiche a Biden, il giudizio di Trump sulla guerra in Ucraina è pienamente schierato contro l’azione del Cremlino: «La Russia sta decimando l’Ucraina. Una grande guerra in Europa potrebbe iniziare. L’attacco della Russia è un’atrocità, è spaventoso. Preghiamo per gli ucraini». Non solo, per il 45esimo Presidente Usa il rischio che il conflitto possa allargarsi con spirale di violenza fino ad assumere dimensioni da “terza guerra mondiale” è molto concreto, anche se «il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è un uomo molto coraggioso», ammette Trump dal palco della Florida.

