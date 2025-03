Donald Trump scrive ad Ali Khamenei per negoziare l’accordo sul nucleare con l’Iran. È stato lo stesso presidente Usa ad annunciare di aver mandato una lettera, ma ha anche auspicato che la Repubblica islamica accetti di parlare. Intervistato da Fox Business, il tycoon ha dichiarato: “Ho detto che spero che negozierete, perché sarà molto meglio per l’Iran“.

Per Trump bisogna fare qualcosa per impedire un’escalation nucleare. Al momento non c’è stata alcuna risposta immediata dall’Iran, così come la Casa Bianca non ha commentato la notizia della lettera. L’iniziativa del presidente americano parte da un presupposto che può apparire anche minaccioso: “Ci sono due modi per gestire l’Iran: militarmente o facendo un accordo. Preferirei fare un accordo, perché non voglio fare del male all’Iran. Sono persone fantastiche“.

Di sicuro, Trump conferma di aver stravolto la politica estera americana dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Ad esempio, ha adottato una posizione più conciliante nei confronti della Russia, mentre ora apre a un accordo con l’Iran sul nucleare.

RUSSIA MEDIA TRA TRUMP E L’IRAN?

Proprio la Russia potrebbe mediare tra Usa e Iran: lo ha rivelato a Reuters una fonte informata sulle discussioni. Infatti, il Cremlino ha promesso di fare tutto il possibile per facilitare una soluzione pacifica alle tensioni sul programma nucleare di Teheran. Ad esempio, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha discusso con l’ambasciatore iraniano Kazem Jalali degli sforzi internazionali per risolvere la situazione del programma nucleare iraniano.

Già a febbraio Trump, che si era ritirato dall’accordo con l’Iran nel 2018 durante il suo primo mandato, aveva espresso l’intenzione di chiudere un accordo con l’Iran per impedirgli di sviluppare un’arma nucleare. Comunque, la notizia arriva a poche settimane dalla presa di posizione di Trump che ha negato di lavorare dietro le quinte con Israele per “far saltare in aria l’Iran“.

In un post su Truth, il presidente Usa definì “eccessivamente esagerate” quelle notizie, pur giurando di distruggere l’Iran se tentasse di ucciderlo. “Ho lasciato istruzioni. Se lo fanno, vengono cancellati. Non rimarrà nulla, e non dovrebbero essere in grado di farlo“, dichiarò il mese scorso.