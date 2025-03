LA MINACCIA E LA CONFERMA: GLI USA NON DARANNO PIÙ ARMI E AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA (MA RESTA APERTA LA PORTA)

Lo aveva detto tra le righe durante i 50 minuti di scontro in diretta mondiale venerdì scorso, lo aveva ribadito al termine dello “show” nello Studio Ovale e ora lo conferma dalla Casa Bianca: Donald Trump ha ordinato la sospensione con effetto immediato dell’invio di aiuti militari e armi all’Ucraina. È la prima diretta conseguenza della lite con il Presidente Zelensky, tanto sulla firma dell’accordo per le terre rare, quanto soprattutto sulla messa in discussione dei negoziati Usa-Russia per la fine della guerra in Donbass.

È una sospensione temporanea, con la possibilità per Kiev di riattivare l’intero ciclo di aiuti, a patto che il Governo Zelensky torni sui propri passi e riconsideri la proposta di Trump sulla tregua e la cessione dei territori: dopo il vertice di Londra il Presidente ucraino aveva in parte smorzato i toni con l’alleato americano, senza però chiedere scuse ufficiali e rimanendo fermo sulla necessità di avere garanzie effettive per affrontare il post-tregua ed evitare ulteriori invasioni russe al confine. Nell’incontro di ieri tra il Presidente Trump, il Segretario di Stato Rubio, il Ministro della Difesa Hegseth e il Consiglio di Sicurezza Nazionale, la decisione sullo stop di aiuti all’Ucraina è stata presa con effetto immediato.

La sospensione riguarda in particolare modo gli equipaggiamenti ancora non arrivati sul suolo ucraino, e potrebbe essere “scongelata” non appena Kiev dimostrasse «la buona fede nell’impegno di arrivare alla pace», spiega la fonte diretta della Casa Bianca alla CNN. È una pausa, in poche parole, che Trump sbloccherà non appena Zelensky dovesse realmente tornare sui propri passi: oltre 1 miliardo di dollari è il valore complessivo degli aiuti tra munizioni e armi che l’amministrazione Biden si era impegnata a consegnare a Zelensky e che ora viene del tutto bloccato dopo lo scontro sul negoziato di pace alla Casa Bianca.

LE CONDIZIONI POSTE DA TRUMP: COSA HA DETTO IL VICEPRESIDENTE VANCE

Come ha spiegato alla Fox News nell’intervista serale il vicepresidente Usa JD Vance, la porta per Zelensky e per l’intera Ucraina rimane sempre aperta e non vi sono preclusioni americane per continuare ad aiutare Kiev: il punto è però quanto successo venerdì scorso, con il Presidente ucraino che si è detto nei fatti «riluttante ad impegnarsi per un processo di pace», probabilmente abituato a ricevere senza molte condizioni tutti gli aiuti richiesti sia dagli Usa che dall’Europa.

Tornare a palare di pace, questa l’unica condizione fissata da Trump a Zelensky, confermata dal n.2 degli Stati Uniti: né Kiev né tantomeno la Russia saranno felicissimi in questo negoziato, ripete Vance, in quanto occorre rinunciare tutti a qualcosa per far terminare la carneficina inutile. Quello che non è possibile fare, chiarisce il vicepresidente americano, è venire nello Studio Ovale e richiedere garanzie «senza confrontarsi con quello di cui si è disposti a rinunciare».

I MESI DI “RESISTENZA” POTENZIALI PER ZELENSKY: QUANTO PUÒ RESISTERE KIEV (E COSA DICE IL CREMLINO)

Secondo un primo calcolo effettuato in queste ore dal Wall Street Journal, citando fonti dirette dei funzionari Usa, l’Ucraina potrebbe resistere nella guerra sul campo contro Putin per circa 6 mesi, prima di arrendersi per mancanza di armi e sostegni militari: se è vero che l’Europa e gli altri alleati NATO potrebbero compensare in parte la mancanza degli aiuti Usa, sono le armi sofisticate e tecnologicamente avanzate degli Stati Uniti che farebbero comunque la differenza sul lungo termine per una piena resistenza (già di per sé complicata) davanti all’esercito russo.

I missili balistici, i missili ATACM, il sistema Himars e tanti altri dispositivi ancora sono essenziali per proseguire la battaglia: dopo la conferma sullo stop agli aiuti da Washington, e dopo la conferma europea sul sostegno a Kiev nonostante i rapporti con gli Stati Uniti, l’Ucraina lamenta pubblicamente la scelta di Trump e denuncia in un tempo di massimo 6 mesi l’incapacità di poter resistere all’offensiva russa se non vi sarà un ripensamento americano. «Stiamo cercando alternative, ma abbiamo un margine di sicurezza di soli 6 mesi», spiega deputato ucraino Fedor Venislavsky durante il Comitato per la Sicurezza nazionale a Kiev. A commentare la mossa di Trump è intervenuto stamane anche il Cremlino, con il portavoce di Putin – Dmitri Peskov – spiegando come la sospensione di aiuti e armi «potrebbe spingere il regime ucraino verso il processo di pace».