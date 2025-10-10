Donald Trump, parlando con il presidente finlandese, ha invitato la Nato a buttare fuori dall'Allenza Atlantica la Spagna: ecco le sue parole

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suggerisce di espellere la Spagna dalla NATO, l’Alleanza Atlantica. Le parole del tycoon americano sono giunte nella giornata di giovedì 9 ottobre 2025, dopo che lo stesso ha accusato il governo della penisola iberica di spendere poco, appunto, in armamenti. Per comprendere meglio il contesto in cui si inquadrano queste dichiarazioni bisogna tornare allo scorso mese di giugno 2025, quando le nazioni della NATO hanno deciso di comune accordo di aumentare le spese dedicate agli armamenti, portandole al 5 per cento del valore totale del prodotto interno lordo.

Gaza: l'Italia potrebbe occuparsi dell'addestramento della polizia/ La missione con 250 Carabinieri

Si tratta di una decisione giunta per preciso volere di Trump, che da sempre lamenta il fatto che le nazioni del Vecchio Continente spendano poco in armi, a differenza invece degli Stati Uniti. Una proposta che venne però rimandata al mittente proprio dalla Spagna, visto che il premier Sánchez disse che la sua nazione non avrebbe raggiunto la soglia del 5 per cento, definendo quella spesa incompatibile con lo stato sociale spagnolo e la visione del mondo, ottenendo quindi un’esenzione per fare in modo che le sue spese si attestino attorno al 2 per cento.

NOBEL PER LA PACE/ Dalla Norvegia (dell'ex segretario Nato) uno schiaffetto abile a Trump

DONALD TRUMP VS SPAGNA: SI E’ “SEGNATO” LE PAROLE DI SANCHEZ

Parole che evidentemente sono state “segnate” da Trump, che durante un recente incontro con Alexander Stubb, presidente della Finlandia, ha invitato le nazioni europee a convincere appunto la Spagna ad aumentare il suo impegno nei confronti della NATO. “Non hanno scuse per non farlo” – ha detto il tycoon – per poi aggiungere: “Forse sarebbe il caso di buttarli fuori” dall’Alleanza Atlantica.

La Spagna, dal suo canto, continua a credere nell’Alleanza Atlantica e sottolinea di sottostare ai propri impegni e ai doveri nei confronti della stessa: questa la replica del Paese iberico alle accuse di Trump.

Commissione Ue indaga su presunta rete spionaggio ungherese/ Agenti segreti sotto copertura a Bruxelles

DONALD TRUMP VS SPAGNA: “NATO? HO CHIESTO SPESE AL 5%…”

“Come sapete, ho chiesto che pagassero il 5 per cento, non il 2 per cento” – ha detto Trump, riferendosi ai membri della NATO – aggiungendo che quasi tutti pensavano che tutto ciò non sarebbe potuto accadere, e invece è successo. “Ma la Spagna è in ritardo, andrebbero sentiti” – ha proseguito ancora il presidente americano – per poi invitare a “cacciare” gli spagnoli dalla NATO.

Nel corso della chiacchierata con Stubb un giornalista ha poi incalzato Trump su un possibile attacco della Russia alla Finlandia: “E se la Russia e Vladimir Putin attaccassero la Finlandia? Difenderei la Finlandia? Lo farei. Sì, lo farei. Sono membri della NATO”, per poi subito dopo precisare che “Non credo che accadrà. Non credo che lo farà”, rivolgendosi al presidente finlandese ed elogiando l’esercito dello stesso Stato. Ricordiamo che, da quando la NATO è stata creata, nessun Paese membro è mai stato espulso: in origine era formata da 12 Stati e, ad oggi, ne conta 32. La Spagna si è unita all’Alleanza a partire dal 1982.