Continua lo scontro tra Donald Trump e le fonti di informazione che ritiene troppo allineate ai democratici al punto da essere ‘megafoni’ delle istanze relative ai temi DEI – ovvero ‘diversità, equità e inclusione‘ – con la scure dei tagli ai finanziamenti federali che ora potrebbe colpire le radio pubbliche: solamente ieri – non a caso – al Congresso si è tenuta l’audizione dei rappresentanti di realtà radiofoniche con la PBS e la NPR (unitamente ad altre emittenti minori e locali) che hanno dovuto difendere la loro posizione sugli attacchi di Trump e dei rappresentanti congressuali Repubblicani; mentre ad ora non è ancora chiaro se e quando arriverà l’effettivo taglio dei fondi.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che fino ad oggi la battaglia di Trump contro i media ha colpito duramente realtà come l’Associated Press – tagliata fuori dai punti stampa alla Casa Bianca -, Politico, NPR – entrambe rimosse dagli uffici al Pentagono – e Voice of America – che non gode più di fondi statali -, il tutto mentre sono state aperte anche delle indagini su alcune televisioni relative alla promozione delle tematiche DEI; mente in questo specifico contesto il taglio riguarderebbe gli oltre 500 milioni annuali che il governo stanzia alla Corporation for Public Broadcasting che a sua volta finanzia numerose radio come le già citate PBS e NPR.

L’audizione al Congresso sul taglio dei fondi alle radio di Trump: NPR ammette di avere solo Dem nel comitato elettorale

Venendo a noi, nella giornata di ieri si è tenuta l’audizione al Congresso dei rappresentanti delle radio che Trump vorrebbe escludere dai fondi federali: a muovere la battaglia è stata la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene che fin da subito ha messo in chiaro che la programmazione di PBS e NPR è – a suo avviso – chiaramente “comunista“, chiedendo che si arrivi al “completo e totale ritiro dei fondi e allo smantellamento della Corporation for Public Broadcasting” che – di fatto – è un ente totalmente pubblico.

“NPR e PBS – ha accusato Greene portando avanti le istanze di Trump – sono diventate delle camere di risonanza della sinistra radicale“, con una programmazione che mira ad “adescare e sessualizzare” i minori attorno ai temi DEI e che ignora realtà scomode – e cita soprattutto il caso del laptop di Hunter Biden, ma anche gli studi sull’origine del Covid dai laboratori di Wuhan – per i Democratici; mentre il deputato James Comer ha accusato le due emittenti di veicolare “disinformazione e propaganda“.

Dal conto loro i vertici di PBS – Paula Kerger – e NPR – Katherine Maher – hanno passato circa due ore a difendersi (senza particolari successi) dagli attacchi dei Repubblicani sostenitori dei tagli di Trump, sostenendo in alcuni casi di aver commesso degli errori di copertura e promettendo maggiore pluralità se i fondi non venissero tagliati; mentre il punto più interessante l’ha sollevato il deputato Timmos parlando con Maher: chiedendole conto della composizione del comitato editoriale di NPR è riuscito a farle ammettere che il fatto che tutti e 87 i membri siano elettori Democratici registrati sia “preoccupate“, confermando che secondo lei sarebbe meglio “avere dei rappresentanti per tutta la popolazione”.