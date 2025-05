In un periodo di forti tagli al personale della maggior parte delle agenzie governative, l’amministrazione Trump sembra aver puntato infine anche sulle agenzie di spionaggio – in totale negli States ce ne sono 18 attive che si occupano di settori differenti – che presto potrebbero subire un taglio del personale pari ad almeno il 5% dell’attuale (presunta) forza lavoro: a dirlo sono i media statunitensi, con il Washington Post che avrebbe avuto modo di discutere dei tagli che metterà in campo l’amministrazione Trump con un funzionario – ovviamente anonimo – che sarebbe a conoscenza della questione.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, NASA: Trump taglia i fondi del 25%, mezzo miliardo in meno (3 maggio 2025)

Prima di arrivare alle novità, è bene precisare che questa non sarebbe la prima volta che Trump chiede tagli al personale delle agenzie di 007 con la prima tornata di licenziamenti che aveva coinvolto tutti i dipendenti dei vari programmi di diversità, equità e inclusione; mentre al contempo la nuova direttrice dell’Office of the Director of National Intelligence (ovvero l’ufficio che coordina le altre 18 agenzie di intelligence) Tulsi Gabbard ha anche avviato una campagna per combattere le infiltrazioni di quello che lei stessa ha chiamato “deep state” che mirerebbe a rovesciare Trump con una lunga serie di licenziamenti, tagliando anche il 25% del personale civile per snellire – sulla scia dell’opera di Musk – le procedure operative.

SCENARI/ Tra Usa, petrolio e Iran: le manovre di Bin Salman per aumentare il peso di Riyad

Trump verso il taglio degli 007: dei 22mila dipendenti della CIA, circa 1.200 saranno tagliati nei prossimi anni

Venendo a noi, la prima cosa da precisare è che attualmente non è chiaro quante persone – tra civili, militari ed effettive spie – siano impiegate dalle 18 agenzie di intelligence statunitensi con la sola CIA (di fatto la più grande) che si stima abbia una forza lavoro pari a circa 22mila dipendenti: secondo la fonte citata dal Washington Post il piano di Trump sarebbe quello di tagliarne almeno 1.200 – circa il 5% del totale – con un paio che sarà a lungo termine senza alcun licenziamento diretto; puntando piuttosto sul mancato rinnovo dei contratti dei dipendenti che andranno in pensione.

SPY FINANZA/ I sospetti dopo il ritorno dei mercati al pre-Liberation Day

Nonostante l’ipotesi che non ci saranno licenziamenti diretti, nel frattempo il piano di Trump sta causando non poche opposizioni e critiche con alcuni voci (soprattutto ex 007 ed analisti) che ritengono che tagliare il personale potrebbe – da un lato – indebolire la capacità dell’intelligence di anticipare i possibili rischi alla sicurezza nazionale e – dall’altro lato – alimentare il fenomeno della diserzione: da tempo, infatti, è noto che gli 007 di Russia e Cina stanno cercando di assumere gli ex ‘colleghi’ statunitensi per ottenere – ovviamente in cambio di soldi – informazioni sensibili utili alle loro cause.