Negli ultimi anni, il sistema educativo pubblico negli Stati Uniti ha visto un’ondata crescente di contestazioni da parte dei genitori, preoccupati per i contenuti e le politiche educative imposte nelle scuole. Molti genitori hanno denunciato il fatto che i loro figli minorenni fossero obbligati ad assistere a spettacoli di drag queen o a leggere libri con contenuti espliciti di natura sessuale, in particolare legati a relazioni omosessuali, senza il loro consenso.

Inoltre, in diverse scuole si sono diffuse teorie legate alle identità di genere LGBTQ+, con alcuni bambini incoraggiati a esplorare la possibilità di cambiare sesso se si sentivano “intrappolati nel corpo sbagliato”. Un ulteriore motivo di allarme è stato il fatto che alcuni istituti abbiano permesso agli studenti di cambiare nome e genere nei registri scolastici senza informare i genitori.

La reazione dei genitori, documentata da numerosi video online, ha portato a scontri accesi con i consigli scolastici, che spesso hanno deciso di proseguire comunque con le politiche educative imposte dal governo federale.

Alcuni insegnanti sono stati addirittura licenziati per non aver chiamato gli studenti con i loro pronomi preferiti. Un caso emblematico è quello di un insegnante negli Stati Uniti che ha ricevuto un risarcimento di 575mila dollari in danni e spese legali dopo essere stato ingiustamente licenziato per essersi rifiutato di usare pronomi plurali per una studentessa che diceva di identificarsi come non-binaria. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni non solo tra gli insegnanti, ma anche tra i genitori, che vedono in queste politiche un’imposizione ideologica.

Questa situazione ha spinto molti di loro, in particolare appartenenti alle comunità afroamericane e ispaniche, che attribuiscono grande valore ai princìpi tradizionali, a rivedere le proprie posizioni politiche e a sostenere Donald Trump, riconoscendolo come un difensore dei loro diritti e valori.

Consapevole di questo crescente sostegno, Trump ha deciso di affrontare la questione a livello governativo. Con un ordine esecutivo atteso per giovedì, il presidente intende dare mandato alla sua nuova segretaria all’Istruzione, Linda McMahon, di iniziare a smantellare il Dipartimento dell’Istruzione.

Sebbene la chiusura definitiva del dipartimento richieda l’approvazione del Congresso, Trump sta inviando un chiaro segnale sulla sua intenzione di ridurre drasticamente il suo potere, tagliare il personale e trasferire molte delle sue competenze ai governi statali e locali. Per Trump, questa mossa non è solo una questione di efficienza amministrativa, ma rientra nella sua più ampia battaglia contro le politiche woke nelle scuole e nelle università.

Trump ha ribadito più volte la sua promessa di eliminare il Dipartimento dell’Istruzione, come dichiarato già il 13 settembre 2023. Il progetto “Project 2025”, un piano strategico elaborato dalla Heritage Foundation, propone precise linee guida per la chiusura del dipartimento, istituito dal Congresso nel 1979. Durante un evento del 4 febbraio 2025, Trump ha chiarito le sue aspettative per Linda McMahon, affermando che il suo compito sarebbe stato quello di rendere il suo stesso ruolo obsoleto.

L’amministrazione Trump sostiene che le politiche educative debbano essere di competenza statale e locale, senza interferenze da Washington. Uno dei punti centrali del dibattito è la lotta contro l’agenda woke, che, secondo i sostenitori di Trump ha trasformato le scuole in strumenti di indottrinamento ideologico. Tra le critiche principali vi sono le iniziative di diversità, equità e inclusione (DEI) e la teoria critica della razza (CRT), che analizza il razzismo come fenomeno sistemico nelle istituzioni sociali e giuridiche. Degna di nota la risposta del celebre attore Morgan Freeman alla domanda di un giornalista su come combattere il razzismo: “smettete di parlarne!”.

Le politiche sull’identità di genere sono un altro tema caldo. Nel 2024, l’amministrazione Biden aveva ampliato le protezioni del Title IX per includere la discriminazione basata sull’identità di genere, una decisione che i sostenitori di Trump hanno criticato come un’imposizione ideologica e una minaccia alla libertà delle istituzioni scolastiche di regolamentare autonomamente queste questioni. In risposta, Trump ha firmato ordini esecutivi per contrastare quella che ha definito “l’estremismo dell’ideologia di genere” e per vietare la partecipazione di uomini transgender alle competizioni sportive femminili.

Uno degli obiettivi chiave di Trump è il ripristino dei diritti dei genitori nella scelta educativa dei propri figli. Il progetto “Project 2025” enfatizza la libertà delle famiglie di scegliere ambienti educativi alternativi, come scuole religiose e homeschooling, attraverso l’espansione dei voucher scolastici. Tuttavia, i sindacati degli insegnanti e altre associazioni educative avvertono che un’espansione indiscriminata dei voucher potrebbe ridurre i finanziamenti per le scuole pubbliche, mettendo a rischio l’istruzione dei bambini più vulnerabili.

Nel tentativo di ridurre la burocrazia e i costi governativi, Trump ha istituito un “Dipartimento per l’Efficienza Governativa” (DOGE), guidato da Elon Musk, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse federali. Musk ha dichiarato il 4 febbraio che Trump riuscirà a smantellare il Dipartimento dell’Istruzione, un’azione che troverà ostacoli legali e politici, poiché richiede l’approvazione del Congresso. Tuttavia, Trump ha già dimostrato la sua determinazione firmando ordini esecutivi per ridurre il potere del dipartimento e indirizzare i fondi federali verso politiche educative più in linea con la sua visione.

Il destino del Dipartimento dell’Istruzione resta incerto, ma l’agenda di Trump è chiara: contrastare il cosiddetto indottrinamento woke, dare maggiore libertà ai genitori nella scelta educativa e ridurre l’interferenza del governo federale nel sistema scolastico. Chissà, forse Trump è un fan dei Pink Floyd: il suo piano sembra riecheggiare il celebre verso “we don’t need no education/, we don’t need no thought control”. Se il suo obiettivo è davvero combattere un’educazione imposta dall’alto e priva di spirito critico, potremmo dire che sta seguendo alla lettera la lezione di “Another Brick in the Wall”…

