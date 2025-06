Fino a poche settimane fa, Donald Trump ed Elon Musk sembravano una coppia politica più solida che mai, con il presidente americano rieletto contando sull’appoggio economico di Elon, il miliardario visionario chiamato a tagliare gli sprechi dello Stato e anche con un ruolo su misura nella nuova amministrazione, ma poi qualcosa si è rotto, e non lentamente: le divergenze sono esplose in pubblico, a colpi di post velenosi, insulti mascherati e frecciate al vetriolo.

Il motivo del litigio? Ufficialmente una legge fiscale, quella che Trump definisce estremamente soddisfacente e che Musk, invece, ha etichettato come un “disastro pieno di sprechi” e che, secondo lui, aumenterebbe il debito pubblico e ridurrebbe l’efficienza che lui stesso, alla guida del Dipartimento per l’Efficienza del Governo – il DOGE – stava cercando di portare avanti prima delle sue dimissioni, ma dietro ai numeri e ai paragrafi del disegno di legge c’è dell’altro.

Con il nuovo piano, la Casa Bianca ha previsto il taglio di una parte importante dei sussidi e degli incentivi fiscali per le auto elettriche – settore in cui Musk, con Tesla, è protagonista assoluto – e Trump, parlando ai giornalisti, ha lasciato intendere che la rottura sia dovuta anche a questo, il miliardario però ha risposto negando fermamente e dicendo che le sue critiche riguardano solo l’impostazione del bilancio e l’enorme spesa pubblica, ma da lì in poi, la situazione è degenerata.

Il tycoon ha dichiarato che Musk “si è lasciato andare”, suggerendo addirittura che stia attraversando un momento di squilibrio, mentre il patron di Tesla ha cominciato a pubblicare messaggi dove mette in dubbio la lucidità del presidente e ipotizza addirittura un suo coinvolgimento in documenti legati al caso Epstein, un’accusa che ha gettato ancor di più benzina sul fuoco.

Trump vs Musk: un rapporto fatto di alti, bassi e ambizioni personali, ma la crisi nasce da molto prima

In realtà la spaccatura tra Trump e Musk non è nata ieri, infatti, dopo aver sostenuto altri candidati repubblicani alle primarie del 2024, il magnate aveva invertito la rotta solo dopo un grave attentato fallito ai danni del presidente, che lo aveva convinto a scendere in campo per supportarlo in maniera decisa e da lì l’incarico di rilievo nella nuova amministrazione, la collaborazione fianco a fianco su temi come l’efficienza pubblica, e addirittura un certo feeling personale, con complimenti reciproci e interviste condivise.

Ma già in primavera, qualcosa si era incrinato con Musk che aveva iniziato a prendere le distanze, annunciando meno coinvolgimento nei lavori del DOGE per poi sparire dalla scena pubblica per qualche settimana e quando è tornato, lo ha fatto da ex consigliere e con toni molto più critici: le prime crepe sono arrivate con la proposta del nuovo bilancio, un testo da oltre mille pagine che il miliardario ha definito inaccettabile e troppo oneroso per le casse statali.

Secondo lui, non solo mancherebbe di equilibrio, ma sarebbe anche carico di misure inutili e favori politici camuffati da spese necessarie; Trump, da parte sua, ha fatto notare che Musk conosceva benissimo il contenuto della legge fin dall’inizio e che se aveva dubbi avrebbe potuto palesarli prima, non a pochi giorni dal voto ma il magnate sudafricano ha rilanciato parlando di “delusione”, di “spese fuori controllo” e di “ingratitudine” da parte del presidente, e mentre i toni salivano, è partito il carosello degli insulti, con il tycoon che lo accusa di aver perso il controllo e Musk che minaccia ritorsioni, come la cancellazione di alcuni progetti spaziali in collaborazione con il governo, poi smentita.

Trump vs Musk: e ora? Tra accuse, minacce e interessi miliardari, il confronto è appena cominciato

La lite tra Musk e Trump è ormai diventata una delle faide politiche e imprenditoriali più seguite del momento e non è solo un affare personale tra due uomini molto potenti, ma una questione che può avere effetti concreti su aziende, politiche industriali, e anche sulle prossime elezioni: Elon, che ha guadagnato enorme influenza tra l’elettorato repubblicano, ora si trova isolato in quanto non ha più il sostegno della Casa Bianca, ma neanche quello del fronte democratico, che continua a vederlo come un personaggio imprevedibile e spesso divisivo.

Dall’altra parte, il presidente americano sa bene che rompere con Musk può costargli qualcosa in termini di immagine e di rapporti con certi ambienti economici, ma sembra deciso a voltare pagina, facendo sapere che, se necessario, è pronto a tagliare tutti i legami tra lo Stato e le imprese del magnate sudafricano, comprese SpaceX e Starlink e mentre le loro squadre di comunicazione cercano di contenere i danni, i due continuano a lanciarsi accuse pubbliche, con Musk che propone addirittura la nascita di un nuovo partito e il tycoon che – con un certo sarcasmo – sostiene che l’ex alleato sia semplicemente invidioso e nostalgico del potere che aveva a Washington.

La tensione è decisamente alta, e gli effetti si sono già fatti sentire anche in borsa, dove le azioni di Tesla hanno perso terreno dopo l’esplosione dello scontro, ma il tutto ruota ancora attorno a quel disegno di legge che, secondo Musk, porterà il Paese verso una crisi fiscale, e secondo il presidente rappresenta invece la più grande manovra di crescita economica della storia americana; ma al di là dei numeri, al momento nessuno sembra voler fare un passo indietro, e nonostante un colloquio telefonico pianificato per oggi (annunciato dalla Casa Bianca proprio in queste ore), la sensazione è che questa sia solo la prima puntata di una storia destinata ad andare avanti ancora a lungo.