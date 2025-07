Il tycoon ha dichiarato di voler cambiare la ricetta della celebre bevanda. Ecco 10 cose pazze sulla bevanda che forse non conosci.

Donald Trump vuole cambiare la ricetta della Coca Cola. Nella ricetta americana della celebre bibita si usa lo sciroppo di mais, ingrediente che il Ministro della Sanità Robert F. Kennedy vuole mettere al bando nel contesto della sua battaglia per restituire la salute all’America ((Make America Healthy Again).

Il presidente Usa ha annunciato la svolta sul suo social Truth: «Ho parlato con l’azienda per l’uso di vero zucchero di canna in quella prodotta per gli Stati Uniti. E ha detto sì». Per il momento Coca-Cola non ha confermato l’annuncio di Trump limitandosi a dire che ci sono novità in arrivo.

Coca Cola, le 10 cose folli che non sai sulla bibita

Il marchio Coca Cola è stato fondato 139 anni fa ad Atlante e da allora è diventato uno dei marchi più importanti e riconoscibili in tutto il pianeta. Ecco le 10 cose folli che probabilmente non sai sulla bevande delle bollicine.

La Coca Cola si può bere anche nello spazio. Nel 1985 l’azienda di Atlanta ha creato la lattina Coca Cola Space, la prima bibita che può essere consumata nello spazio. È stata testata (con successo) a bordo dello Space Shuttle Challenger. La ricetta della Coca Cola è ancora top secret. La ricetta della bevanda più famosa al mondo è un segreto che non è mai stato rivelato. La ricetta è custodita gelosamente nella blindatissima cassaforte della Coca Cola. Inizialmente era un’alternativa alla morfina. John Pemberton, il creatore della Coca Cola, era un ex colonnello diventato dipendente dalla morfina a causa delle ferite subite in guerra. Così creò la Coca Cola come medicina alternativa registrandola come «vino francese di coca, il tonico ideale». Solo due Paesi al mondo non la vendono. La Coca Cola non si vende soltanto a Cuba – dove è sotto embargo dal 1962 – e in Corea del Nord. La Coca Cola non vive di sola… Coca Cola. Il marchio Coca Cola produce oltre 3.500 diverse bevande, con gusti di ogni genere (ci sono Coca Cola anche al gusto di vaniglia, ciliegia o arancia). Qualcuno ha calcolato che ci vorrebbero 9 anni per provare tutte le bevande del marchio bevendone una al giorno. Coca Cola e Babbo Natale. Negli anni Venti la Coca Cola cominciò a farsi pubblicità durante le feste di Natale usando le immagini dell’uomo con la barba vestito di rosso che oggi identifichiamo con Babbo Natale. Non si può dire che abbia creato ex novo la figura di Babbo Natale. L’illustratore diede un aspetto più gioviale e ridanciano a un’immagine già esistente di Santa Claus, giocando un ruolo determinante nel dargli il volto con cui oggi è conosciuto. Quanto vale la Coca Cola. La classifica dei marchi stilata da Forbes vede la Coca Cola al sesto posto nel mondo, con un valore stimato di 64,4 miliardi di dollari, appena dietro a un colosso come Facebook. Molto utile nelle faccende di casa. La Coca Cola si rivela molto utile nelle pulizie di casa: rimuove con facilità la ruggine e aiuta a tenere il bagno pulito. Il nome «Cola» viene da una noce. Si tratta della noce di Cola, che si trova in Africa e ha numerose proprietà medicinali. La cola contiene anche della caffeina. L’accordo con la DEA. Non tutti sanno che la Coca Cola contiene la foglia di coca, un ingrediente derivante dalla cocaina. L’azienda può importare foglie di coca per produrre la bevanda grazie a un accordo con la DEA ( Drug Enforcement Agency), l’agenzia antidroga americana. Per questo in passato (e anche adesso) la Coca Cola veniva chiamata «coke».

