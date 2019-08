Trump vuole comprare la Groenlandia/ ‘Risiko’ Usa-Danimarca sul ‘modello’ Alaska

Non è una fake news e neanche una “bufalozza d’estate”: in una sorta di linea immaginaria che congiunge i noti giochi da tavolo tra Risiko e Monopoli, arriva la notizia di Donald Trump che vuole comprare la Groenlandia. Il territorio più a nord del mondo, nonché l’isola più vasta del pianeta, è di proprietà della Danimarca nonostante geograficamente sia più “vicino” agli Stati Uniti e all’Alaska che proprio come la Groenlandia tempo fa venne “acquistata” dal Presidente americano Dwight Eisenhower. Secondo il Wall Street Journal il n.1 della Casa Bianca avrebbe intenzione di acquistare dal Governo di Copenaghen la maxi isola artica viste le difficoltà economiche che, pare, avrebbe la stessa Danimarca nel gestirla: sempre secondo le indiscrezioni dai media Usa, il presidente degli Stati Uniti starebbe manifestando con forte insistenza ai suoi consiglieri la possibilità di fare un’offerta alla Danimarca nei prossimi mesi (si parla già di settembre, ndr) per acquistare l’enorme isola tra il nord Atlantico e il Circolo polare artico. 58mila abitanti in tutto e uno strato di ghiaccio che per colpa del riscaldamento globale si sta via via sciogliendo.

TRUMP, LA GROENLANDIA E L’ALASKA

Ma che ci farebbe Trump con l’acquisto “geografico” del secolo? Il tycoon a settembre visiterà ufficialmente la Danimarca e pare sia proprio in quella occasione che potrebbe presentare la sua offerta da impeccabile uomo d’affari. La Casa Bianca non commenta intanto e nemmeno l’ambasciata danese a Washington eppure la trattativa sarebbe addirittura già partita. Va ricordato che grazie a un trattato tra gli Stati Uniti e la Danimarca, la Groenlandia è già sotto l’influenza americana con la presenza della base militare Usa più alta al mondo (Thule Air Base, a 1.200 chilometri dal Circolo polare Artico). Trump vuole da un lato lasciare un “lascito” in territori agli States per memoria personale dopo la sua Presidenza, un po’ come fatto da Eisenhower sotto il quale l’Alaska venne annessa agli Stati Uniti nel Novecento. Non solo, per il Presidente repubblicano l’intenzione partorita quando gli è stato confidato che la Danimarca è in forte difficoltà economica nel gestire la Groenlandia, rivela il possibile allargamento a Nord degli Stati Uniti. Un nuovo “lascito” nella storia cui neanche il Presidente Harry Truman, un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, vi riuscì: la proposta di comprare l’isola artica per 100 milioni di dollari non venne accettata dalla Danimarca.

