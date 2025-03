Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe pensando di revocare lo status legale di rifugiato temporaneo a circa 240mila ucraini che si trovano in territorio americano dopo essere fuggiti dalla Russia. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Reuters, citando un alto funzionario dell’amministrazione Trump nonché tre fonti che sono a conoscenza della questione, tutti anonimi. I 240mila ucraini, se la notizia venisse confermata, dovranno essere deportati fuori dai confini degli Stati Uniti, e l’azione di allontanamento dovrebbe avvenire il prossimo mese, ad aprile 2025.

Si tratterebbe dell’ennesima mossa in controtendenza rispetto alla precedente amministrazione Joe Biden, che invece era aperta all’accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. Reuters specifica che comunque questo “rollback” sarebbe stato deciso prima del famoso litigio fra Donald Trump e Zelensky e rientra in un più ampio sforzo dell’amministrazione del tycoon newyorkese di privare dello status legale di rifugiato più di 1,8 milioni di migranti che erano stati autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati Uniti nell’ambito di programmi temporanei di libertà vigilata umanitari attuati sotto l’ex presidente Biden, così come riferiscono sempre le fonti.

TRUMP ESPELLE 240.000 UCRAINI? ATTESE CONFERME

Al momento non vi sono comunque conferme ufficiali a riguardo, visto che Tricia McLaughlin, portavoce del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, non ha rilasciato dichiarazioni, e lo stesso non hanno fatto la Casa Bianca e l’ambasciata ucraina. La notizia appare comunque attendibile anche perchè sempre la Reuters ricorda che Trump ha emesso un ordine esecutivo lo scorso 20 gennaio per “porre fine a tutti i programmi di libertà vigilata categorica”.

In tal senso verrà revocata la libertà vigilata a circa 530mila cittadini venezuelani, cubani, nicaraguense e haitiani, già a partire da questo mese, e gli stessi, stando a quanto riferisce ancora l’agenzia, potrebbero andare incontro ad una procedura di espulsione accelerata, venendo quindi rispediti in patria.

TRUMP ESPELLE 240.000 UCRAINI? QUASI 800.000 RIFUGIATI IN USCITA

Questo procedimento si può eseguire entro i due anni dall’ingresso illegale nel territorio statunitense, ma è valido anche per tutti coloro che sono entrati legalmente negli Stati Uniti, senza però alcuna limitazione di tempo. Biden aveva deciso di introdurre questi processi legali di accoglienza per scoraggiare l’immigrazione clandestina, ma evidentemente a Donald Trump questa strategia non va a genio di conseguenza per 770.000 fra ucraini e centro e sudamericani, oltre a 70.000 afgani, potrebbero essere le ultime settimane di vita nei confini a stelle e strisce.

L’espulsione degli ucraini dal territorio americano, se mai avverrà realmente, ovviamente non farà che gettare benzina sul fuoco nei confronti della già delicata situazione ucraina. Kiev è stata di fatto abbandonata dagli Stati Uniti, dopo il famoso incontro alla Casa Bianca di pochi giorni fa e dopo che Donald Trump ha annunciato che l’America non fornirà più aiuti militari a Zelensky. Secondo quanto è emerso, l’Ucraina dovrebbe resistere solo fino al prossimo settembre senza gli aiuti militari americani: a quel punto la Russia avrà vinto la guerra.