L’Europarlamentare finlandese Mika Aaltola ha lanciato su X un avvertimento circa le intenzioni di Donald Trump dopo il colloqui Usa-Russia al quale sono seguite le dichiarazioni del nuovo presidente su Zelensky e sulla guerra in Ucraina. Secondo varie fonti infatti, l’intenzione primaria di Washington in questo momento sarebbe quella di spingere a tutti i costi Kiev ad arrendersi, dando la priorità alla sicurezza russa e al ripristino delle relazioni con Putin, costringendo così anche l’Europa ad accettare tutte le condizioni entro i tempi prestabiliti.

Pesce remo avvistato in Messico: "Arriva l'apocalisse"/ Video, perchè è considerato presagio di sventure

In caso contrario, si rischierebbe uno scenario di isolamento militare, soprattutto se dovesse essere attuato il piano di ritiro delle truppe statunitensi da tutti i paesi, il che diventerebbe soprattutto un problema per le nazioni baltiche, che si ritroverebbero senza più un deterrente contro una ipotetica invasione russa. Proprio per questa funzione però, come ha sottolineato il politico, Trump vorrebbe che anche l’Ue ne coprisse i costi, arrivando a pagare, come alleati Nato, fino al 5% della difesa. Un 3% in più rispetto a quanto già prefissato in precedenza, che andrà ad incidere sul Pil di ogni membro.

Svizzera, bufera su Karin Keller-Sutter per sostegno a Vance/ "Condivido l'appello alla democrazia diretta"

Aaltola: “Trump vuole ritirare truppe dall’Ue se non accettiamo la resa ucraina”, il presidente smentisce: “Non è nelle mie intenzioni”

Dopo le dichiarazioni dell’europarlamentare Mika Aaltola, anche altri giornali e politici hanno parlato di quanto possa essere concreto il rischio che Trump possa ritirare le truppe statunitensi dai paesi europei. Secondo il magazine statunitense Newsweek, l’intenzione di Washington per una significativa riduzione della presenza militare sarebbe pià che concreta, l’ipotesi è stata confermata da fonti governative interpellate dal giornale, che hanno dichiarato di essere a conoscenza dei piani del presidente, perchè l’amministrazione Usa ne aveva già parlato durante un incontro a porte chiuse con una rappresentanza ucraina.

Marco Rubio: "Dobbiamo mantenere rapporti con la Russia"/ "Incontro Trump-Putin? Dipende da proposte di pace"

Nello stesso articolo viene poi citata l’agenzia Ansa, che per prima aveva anticipato, citando una fonte diplomatica interna all’Ue, la possibilità di ridurre i soldati di circa 20mila unità, mantenendo la restante percentuale a patto di dividerne le spese con l’Europa. Tuttavia lo stesso presidente ha poi risposto ai rumors che sono aumentati dopo l’incontro Usa-Russia a Riad, smentendo la notizia sul fatto che Putin avrebbe posto questa condizione per accettare i negoziati di pace con Kiev e dichiarando: “Nessuno mi ha chiesto di ritirare le truppe e non ho alcuna intenzione di farlo“.