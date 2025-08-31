Guerra in Ucraina, Trump come Putin? Favorevole a peacekeeper della Cina, ma Casa Bianca smentisce. Intanto spunta piano per esercito privato Usa

PEACEKEEPER CINESI IN UCRAINA: TRUMP COME PUTIN

Soldati cinesi schierati in Ucraina come forze di pace post guerra: Donald Trump concorda con la proposta di Vladimir Putin. Lo rivela il Financial Times, citando quattro persone informate sulle discussioni. Il presidente Usa avrebbe proposto ai leader europei e a Volodymyr Zelensky di coinvolgere la Cina per un contingente di pace che dovrà avere il compito di monitorare una zona neutrale lungo i 1.300 chilometri di linea del fronte ucraino.

Il retroscena è stata smentito da un alto funzionario della Casa Bianca, ma anche il ministero degli Esteri cinese lo ha negato; di sicuro l’idea non piace agli alleati europei, ancor meno al presidente ucraino, visto che Pechino ha aiutato la Russia nel conflitto.

I rappresentanti di Putin avevano avanzato per la prima volta l’idea di una forza di pace cinese nel contesto di un quadro di garanzie di sicurezza in occasione dei primi negoziati di pace, risalenti alla primavera 2022.

I cinesi, dal canto loro, hanno sempre espresso la loro disponibilità ad avere un “ruolo costruttivo” nella risoluzione del conflitto e la Russia ha recentemente suggerito che Pechino potrebbe essere uno dei garanti della sicurezza ucraina nell’ambito di un accordo di pace. L’Ucraina ha mostrato apertura, invece, nei confronti della partecipazione delle forze turche alla missione di pace che Kiev, un’ipotesi che trova favorevoli i funzionari europei.

L’IDEA DI UN ESERCITO PRIVATO AMERICANO

Nel frattempo, il Telegraph ha rivelato un presunto piano di pace che starebbe prendendo forma a porte chiuse, in base al quale società militari private americane potrebbero essere schierate in Ucraina in relazione a un piano di pace a lungo termine. Pare che Trump sia in trattative con gli alleati europei per consentire a contractor armati di aiutare a costruire fortificazioni a protezione degli interessi americani nel Paese ucraino.

Il piano è stato ideato come soluzione alternativa dopo che il presidente degli Stati Uniti ha promesso che le truppe americane non sarebbero state di stanza in Ucraina. Gli appaltatori statunitensi potrebbero essere schierati per aiutare a ricostruire le difese di prima linea dell’Ucraina, nuove basi e proteggere le imprese statunitensi.

Inoltre, il giornale britannico riferisce che la presenza di soldati privati fungerebbe da deterrente per scoraggiare Vladimir Putin dal violare un eventuale cessate il fuoco. La Casa Bianca rimane contraria all’invio delle proprie truppe in Ucraina, ma ha acconsentito a fornire ampio sostegno alle forze europee impiegate per sostenere qualsiasi accordo di pace.