TRUMP ZELENSKY, INCONTRO NELLA STORIA

È destinata a entrare nella storia l’immagine di Donald Trump e Volodymyr Zelensky seduti all’interno della Basilica di San Pietro prima dei funerali di Papa Francesco. Per il Vaticano la fine della guerra in Ucraina potrebbe passare proprio da questo momento, perché l’incontro è stato significativo per rilanciare i negoziati per la pace.

Guerra Ucraina Russia, "Zelensky pronto a cessate il fuoco"/ Putin: "Pronti a negoziare, no precondizioni"

Il colloquio tra i leader di Usa e Ucraina è durato circa 15 minuti ed è stato la prima occasione di dialogo diretto tra i due dopo lo scontro acceso che avevano avuto i due a Washington nel febbraio scorso. Se fonti Usa parlano di un incontro “molto produttivo“, il presidente ucraino lo ha definito apertamente un colloquio “potenzialmente storico“, nel caso in cui si riuscirà a raggiungere i risultati sperati.

Giorgetti rilancia il dialogo con gli USA: "Spirito giusto per dazi e difesa”/ Trump a Roma, Meloni attende

Anche se permangono divergenze significative, soprattutto per quanto riguarda alcuni punti della proposta di pace di Trump, come il riconoscimento legale della Crimea come territorio russo, questo momento potrebbe aver avvicinato le parti per arrivare a un cessate il fuoco, perché potrebbe aver rilanciato l’impegno diplomatico per la risoluzione del conflitto in Ucraina.

I TEMI DEL COLLOQUIO TRUMP ZELENSKY

All’incontro hanno poi preso parte altri due leader mondiali, il presidente francese Emmanuel Macron (che poi ha riportato l’apertura di Zelensky al cessate il fuoco) e il primo ministro britannico Keir Starmer. Il quartetto è stato ripreso in un’altra immagine destinata a entrare nei libri di storia, non solo tra le pagine dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Nel tempio della pace, al funerale del papa della pace, potrebbe esserci stato un incontro importante per riportarla in Ucraina.

Nordstream 2: Russia e USA gestiranno il gas insieme/ Germania cede e va in crisi...

Stando a quanto riportato dal New York Times, in questo breve colloquio si sarebbe parlato anche della controproposta ucraina a quella della Casa Bianca per porre fine alla guerra, in cui non si fa riferimento alla piena restituzione delle terre occupate dalla Russia né dell’adesione alla NATO.

LE REAZIONI DI VATICANO E MELONI

La Santa Sede dal canto suo continua a promuovere il dialogo, che è lo strumento imprescindibile per arrivare alla pace, sostenendo la necessità di negoziati senza precondizioni per una soluzione giusta e duratura al conflitto. ​Per la premier italiana Giorgia Meloni “ha un significato enorme” l’immagine Trump Zelensky che parlano di pace ai funerali di Papa Francesco.

Infatti, proprio attorno a questa foto si sta muovendo la diplomazia mondiale tra nuovi colloqui e incontri. In una giornata di lutto e di profonda riflessione per tutto il mondo cattolico, si sono aperti importanti spiragli di dialogo, con la speranza che però si traducano in progressi concreti verso la pace tra Ucraina e Russia.