Cosa si sarebbero detti Trump e Zelensky secondo il retroscena del Financial Times: la cessione del Donbass, i missili e le mappe "buttate"

IL RETROSCENA, LA PRESUNTA LITE E LE SPALLE AL MURO: COSA AVREBBE DETTO TRUMP A ZELENSKY

Secondo quanto trapelato dalle fonti raccolte dal Financial Times, non sarebbe stato un vertice particolarmente sereno quello andato in scena venerdì scorso alla Casa Bianca tra i Presidenti Trump e Zelensky: se è vero che occorre sempre ponderare i retroscena su temi così delicati (specie ben due giorni dopo i fatti, ndr), i contenuti della presunta lite avvenuta durante l’incontro tra le due delegazioni di Stati Uniti e Ucraina sono tutt’altro che distanti da vicende già emerse nel recente passato.

Prima dei comunicati e delle dichiarazioni congiunte alla stampa dove il tono positivo e calmo ha visto consolidare l’alleanza Trump e Zelensky in vista del prossimo vertice di pace con Vladimir Putin in Ungheria, sarebbe andata in scena una discreta discussione, animata anche dal gesto di gettare via le mappe del fronte ucraino compiuto dal Presidente americano per porre una sorta di “ultimatum” all’omologo giunto da Kiev.

Le fonti riportate dal FT parlano poi di urla continue di Trump, così come le risposte ostinate di Zelensky: al culmine della discussione, e dopo aver riassunto il contenuto della telefonata di due giorni prima al Cremlino con Putin, il leader americano avrebbe detto senza mezzi termini «o accetti la cessione del Donbass oppure la Russia distruggerà l’Ucraina». Donetsk e Lugansk, gli obiettivi primari di Mosca ancora non raggiunti pienamente dopo quasi 4 anni dall’invasione operata in maniera indiscriminata dalle forze di Putin: queste le “richieste”, con gli States pronti ad operare un accordo di pace in Ungheria qualora realmente Kiev e Mosca dimostrassero di voler “accettare” parte delle richieste del nemico.

NESSUNA CONFERMA O SMENTITA MA ZELENSKY RILANCIA: “PRONTI AL VERTICE CON PUTIN. GLI USA PERÒ…”

Se sul congelamento delle attuali linee di combattimento sia Putin che Zelensky si erano detti concordi, la telefonata con la Casa Bianca e poi il vertice in presenza con le delegazioni di USA e Ucraina hanno visto invece allontanarsi le posizioni rendendo più complesso l’avvicinamento al prossimo vertice a Budapest (ancora da calendarizzare, ndr).

Se da un lato Kiev non ha ottenuto il via libera di Trump alla cessione dei missili Tomahawk, di contro gli States hanno confermato l’impegno a sostenere le forze ucraine per porre fine ad una guerra prolungata troppo lungamente: dai “Volenterosi UE” l’unico commento sui fatti riportati oggi dal FT arriva al leader polacco Tusk che non intende accettare «pressioni fatte a Zelensky sui territori».

Senza una vera conferma o una smentita di quanto riportato nella presunta lite Trump-Zelensky, le parole in serata del Presidente ucraino fanno intendere di non voler dare per ora “linfa” alla polemica con la Casa Bianca: «sono pronto ad andare a Budapest», non si può trattare «dell’Ucraina senza l’Ucraina». In merito però al tipo di pressione da esercitare sulla Russia per ottenere un accordo, la linea di Zelensky non varia: «gli USA devono essere più fermi con Mosca».

Il ragionamento del leader ucraino si riferisce a quanto ottenuto in Medio Oriente con il difficile accordo siglato tra Israele e Hamas: «Putin è simile ad Hamas ma più forte e bisogna esercitare pressione maggiore», spiega Zelensky nell’intervista alla NBC News di domenica sera.