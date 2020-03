Tsimikas al Napoli?/ Calciomercato, Giuntoli stringe per il terzino dell’Olympiacos

Si stringe il cerchio intorno a Kostas Tsimikas: il terzino finito nel mirino del Napoli per la prossima sessione di calciomercato estivo. Anzi pare che la dirigenza campana abbia ben fretta di chiudere al più presto l’accordo con giocatore e club: tanta è la voglia di consegnare al più presto a Gennaro Gattuso in adeguato rinforzo in corsia in vista della prossima stagione. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, il greco è dunque priorità numero 1 per gli azzurri e già il Napoli ha pronto un piano anche per convincere la restia controparte dell’Olympiacos. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci giungono dalla Gazzetta dello sport, infatti, dopo l’iniziale proposta da 10 milioni di euro, il Napoli pet Tsimikas sarebbe già pronto a mettere sul piatto un massimo di 15 milioni di euro tra parte fissa (10 milioni) e bonus (5 milioni).

TSIMIKAS AL NAPOLI? SPUNTA IL RETROSCENA

Mentre dunque si va sempre più probabile l’approdo di Tsimikas al Napoli e dunque la chiusura dell’operazione di calciomercato per la fascia sinistra, ecco che salta fuori un importante retroscena. Come ci svela il Corriere dello Sport, i campani avevano adocchiato Tsimikas già lo scorso inverno e anzi la trattativa tra club, giocatore e Olympiacos era già in fase avanzatissima. Poi però non se ne è fatto più nulla. I campani però ora sono tornati all’attacco per il cartellino del difensore greco e neppure le richieste maggiori della squadra greca come la possibile concorrenza dell’Arsenal stanno distraendo la dirigenza azzurra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA