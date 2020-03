Tsimikas al Napoli?/ Calciomercato, Manolas lo chiama: 15 milioni potrebbero bastare

Il Napoli vuole Kostas Tsimikas e non è una novità di calciomercato: da qualche tempo infatti la società partenopea segue le tracce del terzino sinistro greco, intenzionata a rivoluzionare le sue corsie esterne per la prossima stagione. Il classe ’96 sarebbe un ottimo affare anche dal punto di vista anagrafico, perché garantirebbe eventualmente tanti anni di operato con la maglia azzurra; prodotto del settore giovanile dell’Olympiacos, ha già fatto un paio di esperienze all’estero perché dopo un breve periodo con l’Esbjerg è passato – sempre in prestito – al Willem II in Olanda, dove ha finalmente trovato la continuità che gli ha permesso di rientrare al Pireo. Il campionato greco (2016) lo aveva vinto da comparsa, mentre adesso Tsimikas è un giocatore titolare dell’Olympiacos con cui ha giocato la Champions League, dunque potrebbe fare al caso del Napoli.

TSIMIKAS AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, SERVONO 15 MILIONI

Cristiano Giuntoli lavora per il contratto di Kostas Tsimikas, come riporta anche oggi la Gazzetta dello Sport: il terzino sinistro ha un valore potenziale che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, questa cifra sarebbe sufficiente per mettere sotto contratto l’esterno. Il quale andrebbe a prendere il posto di Mario Rui, o comunque potrebbe alternarsi con il portoghese; le referenze circa la squadra e l’ambiente sarebbero arrivate al calciatore greco da Kostas Manolas, il connazionale che ben conosce l’Italia per aver giocato anche qualche stagione nella Roma, prima di arrivare al Napoli dove finalmente è diventato un leader. Da valutare se Giuntoli e De Laurentiis sborseranno i 15 milioni o se invece si potrebbe arrivare ad uno sconto, sicuramente Tsimikas resta un obiettivo concreto del Napoli e potrebbe davvero arrivare nella prossima estate.



