Tsimikas al Napoli?/ Calciomercato, pronti 15 mln per il terzino ma l’Olympiacos…

In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, in casa Napoli si lavora alacremente per consegnare a Gattuso nella prossima stagione un importante rinforzo per la corsia mancina. Al momento infatti questa è zona assai dolente nello schieramento dei campani: in fascia vi è solo Mario Rui titolare e per Ghoulam ancora non si vede la luce in fondo al tunnel dopo i tanti infortuni (già a gennaio si parlava di una sua partenza). Di fronte a tali problematiche, è inevitabile che la dirigenza si sia già attivata per sopperire al vuoto nella corsa mancina, mettendo nel mirino interessanti nomi per la prossima stagione, pur con grande anticipo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che i campani abbiano già fatto importanti passi avanti per il profilo di Kostas Tsimikas, al Napoli dunque per la finestra di giugno, sempre che la trattativa con l’Olympiacos per il greco vada a buon fine.

TSIMIKAS AL NAPOLI? GLI AZZURRI OFFRONO 15 MILIONI PER IL GRECO

Per il momento infatti che Tsimikas possa arrivare al Napoli entro breve tempo, nulla è stato ancora definito di certo, ma stando alle ultime voci di calciomercato raccolte dai colleghi della Gazzetta dello Sport, pare che la dirigenza campana abbia pronto un piano. Il club greco per il momento non par troppo felice di fare a meno del suo terzino, in scadenza di contratto nel 2022 e per lui ha fatto richiesta di non meno di 20 milioni di euro. Di contro gli azzurri hanno finora fatto una proposta minore, intorno ai 15 milioni di euro. Giuntoli però pare sia al lavoro per fissare una serie di clausole e bonus che potrebbero far salire rapidamente le cifre dell’affare ed dunque arrivare ad accontentare anche i colleghi dell’Olympiacos.



© RIPRODUZIONE RISERVATA