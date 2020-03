Tsimikas all’Inter?/ Calciomercato, il greco piace ai nerazzurri: è lotta col Napoli?

In casa nerazzurra si lavora in vista della prossima sessione di calciomercato estivo e in tal senso, pare che stia prendendo sempre maggiore piede l’ipotesi di mercato per cui Kostas Tsimikas arriverebbe all’Inter già questa estate. Il profilo, individuato negli ultimi giorni anche dalla dirigenza del Napoli, è certo importante, e sulla carta la trattativa non si annuncia proibitiva. Al momento infatti l’Olympiacos Pireo, che tiene in mano il cartellino del difensore (almeno fino al 2022), valuta il greco fino a 15-18 milioni di euro: una cifra non così spropositata per la dirigenza nerazzurra, la quale pure pare aver già visionato il terzino, tramite emissario, durante gli ultimi incontri del club greco in Europa League.

TSIMIKAS ALL’INTER? LA CONCORRENZA DEL NAPOLI

Certo va detto che il momento l’approdo di Tsimikas all’Inter è solo poco più di un’idea del calciomercato di marzo: abbiamo infatti ben visto che sulla carta la trattativa è fattibile, ma molto può ancora succedere. Non dimentichiamo poi che sul giocatore vi è già la forte concorrenza del Napoli, che ha già visionato tre volte il greco: in tal senso pare che lo stesso Pastorello, in veste di intermediario, abbia già preso contatto con entrambe le società. Come ci ricorda poi il portale Internews.it, va poi tenuto conto anche dell’effettiva esigenza dell’Inter di trovare un rinforzo in corsia per la prossima stagione, tutta da verificare. Dopo tutto Young e Biraghi stanno facendo molto bene e dovrebbero venire confermati da Conte per la prossima stagione: lo stop per coronavirus dovrebbe dare a Asamoah la possibilità di tornare a convincere allenatore e dirigenza. Staremo a vedere.



