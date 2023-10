TTG 2023/ Mediterraneo e lusso al centro del salone del turismo di Rimini

Sessant’anni di TTG Travel Experience, il salone del turismo di Rimini (dall’11 al 13 ottobre prossimi), la fiera internazionale business to business del turismo che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore: tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del territorio. Una lunga storia di successo, dalle primissime edizioni del salone, a Stresa, al primo trasloco a Riva del Garda, dove la crescita è stata tumultuosa, per arrivare alla sede odierna, a Rimini. In quest’edizione, firmata Italian Exhibition Group (società quotata su Euronext Milan che con le strutture di Rimini e Vicenza è leader nell’organizzazione di eventi fieristici e congressuali), si esploreranno due ulteriori segmenti di mercato: le destinazioni estere del Mediterraneo e il turismo di lusso.

La prima iniziativa prende il via con riferimento a Slovenia, Croazia, Grecia, Giordania e Marocco. Per la seconda, è organizzato un workshop per facilitare l’incontro tra buyer e seller dei servizi di alta gamma (destinazioni, ospitalità, linee aeree, servizi ed esperienze). Il TTG 2023 propone anche un nuovo format InOut per il contract, con la novità Greenscape: un progetto di IEG rivolto alle figure professionali chiave nel management dell’industria dell’accoglienza (arredo per l’hôtellerie, outdoor del camping e glamping, rivestimenti e materiali per architettura, attrezzature e arredo per il turismo balneare, progettazione di spazi esterni o interni all’insegna del dialogo con la natura).

La nuova edizione di TTG Travel Experience si terrà nell’area ovest del quartiere fieristico di Rimini e si articolerà in tre principali aree espositive: la sezione Italia, che aggrega l’offerta turistica nazionale, il Global Village che raccoglie l’offerta dei tour operator e delle imprese di prodotti e servizi per il turismo, e The World con tutte le destinazioni estere. A cui si aggiunge il focus BeActive, che catalizza la tendenza sempre più ricercata del turismo attivo, sia tra la natura con il cicloturismo, sia nei percorsi non convenzionali tra Italia ed estero, con club di prodotto e tour operator specializzati. La manifestazione prevede anche la presenza di tre arene dove i professionisti, gli analisti di mercato, le voci più importanti del settore e le associazioni di categoria metteranno a fattor comune dati, tendenze e prospettive per il pubblico di professionisti.

Importante la partecipazione a Rimini di Astoi Confindustria Viaggi, che rappresenta il tour operating italiano, con uno spazio collettivo che riunisce un’ampia rappresentanza dei soci (Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, Inter – studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Kiriacoulis Holiday, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour, Viaggi del Mappamondo).

“Riconfermiamo la presenza della nostra associazione – ha detto il presidente Pier Ezhaya – con la formula di successo del Villaggio Astoi poiché crediamo profondamente nel valore della coesione come strumento per rafforzare il mercato e la visibilità. I tre giorni in fiera rappresenteranno l’occasione per fare networking, incontrare personalmente gli agenti di viaggio e i diversi rappresentanti del settore. Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di organizzare un evento importante con il coinvolgimento di numerosi attori del mercato turistico. Sarà un momento di socializzazione e di leggerezza dopo un biennio complesso e fortemente sfidante. Nell’attuale scenario, avendo anche tratto insegnamento dal recente passato, è divenuto imprescindibile attuare strategie sempre più rivolte a un maggiore coinvolgimento della filiera e dei partner, lasciandosi alle spalle visioni troppo settoriali”.

