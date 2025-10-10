A Rimini giunge al termine la tre giorni di Ttg Travel Experience e InOut-The Hospitality Community

Termina oggi, al Rimini Expo Centre, la tre giorni di Ttg Travel Experience e InOut-The Hospitality Community, le due manifestazioni dedicate a turismo e ospitalità di Italian Exhibition Group.

A Rimini si sono incontrati e confrontati gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (2.700 brand espositori e e mille buyer da 75 Paesi, a esclusione di Israele, una scelta “doverosa presa per senso di responsabilità e per garantire la sicurezza degli operatori”, come ha detto il sindaco di Rimini, l’iraniano Jamil Sadegholvaad, mentre il ministro Santanchè ha parlato di un grossolano errore).​

Tutti a interrogarsi sul claim della manifestazione: Awake to a new era. I dati eccellenti del turismo italiano sono davvero il segno di una nuova era di un settore che vale ormai oltre il 13% del Pil? E, soprattutto, si sta percorrendo la via giusta per garantire solidità a simili performances?

Meglio cominciare dal recente rapporto Demoskopika: nel 2025 sono previsti 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze, in crescita rispettivamente del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024, quando si registrarono 139,6 milioni di arrivi e 466,1 milioni di pernottamenti. Oltre 6,6 milioni di turisti in più quindi avrebbero optato per pernottare nel sistema ricettivo italiano nei 12 mesi dell’anno in corso. A fare da traino la forte spinta della componente estera.

“La parola chiave deve essere qualità – ha detto il ministro Daniela Santanchè, che ha inaugurato la manifestazione -. Dobbiamo innalzarla a qualsiasi livello migliorando i servizi. Se riusciamo a vincere questa sfida la crescita sarà ancora più consistente. Le ombre le vedono coloro che tifano contro la nostra nazione. Ma abbiamo una spesa stimata di 135 miliardi quando l’anno scorso era di 127”.

Dati entusiasmanti, confermati dalle analisi di Enit, che calcola la spesa turistica a fine anno a 185 miliardi di euro, di cui 124,6 generati da italiani e i restanti 60,4 da visitatori internazionali. La spesa degli stranieri aumenterà del 9,4% rispetto al 2024, quella degli italiani dell’1,6%.

Al Ttg Travel Experience si è parlato anche di enogastronomia. “Tutti vogliono venire in Italia anche perché come si mangia da noi non si mangia in nessun altro posto” ha sintetizzato il ministro. Il rapporto “Il potere turistico della ristorazione”, realizzato da Sociometrica per Fipe-Confcommercio, indica che nel 2024 la spesa dei turisti italiani e stranieri in servizi di ristorazione ha superato i 23 miliardi di euro, generando 11 miliardi di valore aggiunto in quasi 3.300 comuni turistici italiani, con una concentrazione rilevante nelle grandi città d’arte – Roma, Venezia, Firenze – ma con una diffusione capillare in tutte le aree del Paese, dalle destinazioni balneari a quelle montane.

Tra i trend registrati, però, spunta un turismo flash, quello mordi e fuggi, con più presenze-selfie e meno pernottamenti, un’abitudine che però sta già generando i suoi anticorpi, dati da chi è ormai nauseato dalle folle, dai flussi enormi indirizzati da improvvisati influencer. Forse sono proprio qui i prodromi della nuova era invocata al Ttg.

A Rimini è stata presentata anche Travel Hashtag Advisory (a sette anni dal lancio del format Travel #), una nuova piattaforma che integra esperienze, modelli e servizi di consulenza dedicati ai settori del turismo, dell’hospitality e dell’aviation. Il patrimonio di iniziative già avviate viene razionalizzato e potenziato, affiancato da un’offerta consulenziale strutturata, frutto di progetti realizzati in Italia e all’estero. Il tutto sotto un’unica identità.

Travel Hashtag Advisory si configura come un hub internazionale con una doppia vocazione: da un lato rafforzare il posizionamento delle iniziative già operative, dall’altro offrire soluzioni personalizzate per il settore. Tra i servizi: ideazione e gestione di eventi e conferenze, sviluppo di strategie di business, comunicazione integrata, relazioni pubbliche, brand representation e organizzazione di missioni operative finalizzate all’espansione verso mercati internazionali.

La nuova iniziativa di Travel Hashtag Advisory è stata svelata in anteprima martedì 7 ottobre al Grand Hotel di Rimini. All’incontro hanno preso parte il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, la presidente di Enit Alessandra Priante, e altri ospiti illustri come Giorgio Palmucci, Palmiro Noschese e Enzo Carella, oltre a manager di brand come Trenitalia, Emirates, Master Explorer, Nordelaia, Sabre Direct Pay e Scuola Italiana di Ospitalità.

