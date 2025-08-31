Tu la conosci Claudia? è il sesto film del trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Massimo Venier e con Paola Cortellesi

Tu la conosci Claudia?, film su Italia 1 diretto da Massimo Venier

Il film Tu la conosci Claudia? torna in televisione per regalare una serata di romanticismo e comicità. Andrà in onda su Italia 1 alle ore 21:15 di domenica 31 agosto 2025, offrendo al pubblico l’occasione di rivedere uno dei titoli più amati del trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo.

La proiezione nelle sale del film Tu la conosci Claudia? è del 2004 e si inserisce nel genere delle commedie sentimentali. La direzione è affidata a Massimo Venier, regista che ha più volte collaborato con i tre attori milanesi.

Oltre alla brillante sceneggiatura firmata dal trio insieme a Walter Fontana e Valerio Bariletti, si distingue anche per il comparto tecnico.

La fotografia è di Marco Pieroni, il montaggio è curato da Carlotta Cristiani e le scenografie da Eleonora Ponzoni. Gli ambienti nei quali si sviluppano gli intrecci divertenti della trama sono ritmati dalle musiche di Andrea Guerra, capace di accompagnare con leggerezza le avventure dei protagonisti.

La trama del film Tu la conosci Claudia?: amata da tre uomini, ma lei chi ama?

Il film Tu la conosci Claudia?, proprio come suggerisce il titolo, ruota attorno all’omonima protagonista, magistralmente interpretata dalla brava Paola Cortellesi.

Claudia è una donna sposata da ormai sette anni con Giovanni (Storti) ma il matrimonio va in crisi. Il marito infatti preferisce stare davanti alla TV e godersi la quotidianità rinunciando alla vita mondana. Claudia dunque vuole dare brio alla monotonia e decide di aiutare qualcun altro, seguendo il consiglio poco ortodosso di risolvere i problemi altrui.

Incontra Giacomo (Poretti) che viene da un divorzio ed è particolarmente abbattuto. Comincia a frequentarlo, pur senza lasciar trasparire nulla di ufficiale. Giacomo non ci mette molto a innamorarsi di lei, dopo aver magicamente ritrovato la fiducia.

Il terzo incomodo che complica ulteriormente la storia è Aldo (Baglio), che di mestiere fa il tassista. Nasce quindi un equivoco, con Aldo che scambia Giovanni per il marito di una donna con cui in passato ha avuto una relazione clandestina.

Perciò lo perseguita, ma finisce anche lui per innamorarsi di Claudia.

Il trio si ricompone quando Giovanni si mette a pedinare la moglie perché si insospettisce progressivamente. Ci sono poi una serie di fraintendimenti e gag comiche che rendono la narrazione ancor più divertente, fino ad arrivare a un curioso tamponamento e una stravagante amicizia.

Il gruppo di nuovi conoscenti è attanagliato dai sospetti reciproci. Giovanni è ansioso di scoprire se la moglie lo tradisce davvero, Aldo viene preso da una sorta di ossessione vedendo nemici in ogni luogo e Claudia si rifugia dalla madre. I sensi di colpa nei confronti di Giacomo iniziano infatti a pesare eccessivamente.

Spetta al trio il compito di raggiungere la donna, in un viaggio che regala battute, tenerezza e ironia. Le disavventure proseguono con nuove consapevolezze e sorprese a non finire.