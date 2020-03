Tu la conosci Claudia?/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Tu la conosci Claudia? va in onda oggi, martedì 10 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Uscito nel dicembre 2004 per la regia di Massimo Venier Tu la conosci Claudia? è una commedia sentimentale della durata di 94 minuti, prodotta da Paolo Guerra e distribuita da Medusa. Il film vanta un cast formato da alcuni tra gli attori comici più apprezzati del nostro panorama: il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo cui si aggiunge la bravissima Paola Cortellesi. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti hanno collaborato anche alla sceneggiatura, mentre la fotografia è stata curata da Marco Pieroni, con musiche di Andrea Guerra.

Tu la conosci Claudia? La trama del film

Tu la conosci Claudia? racconta la storia di Claudia (Paola Cortellesi), sposata con Giovanni (Giovanni Storti) ed in piena crisi matrimoniale dopo 7 anni di vita comune. La donna si convince di poter risolvere i problemi di coppia dedicandosi ad aiutare una persona sconosciuta e per questo motivo ruba la cartella clinica di un paziente dallo studio della sua psicanalista (Ottavia Piccolo). Entra così in contatto con Giacomo (Giacomo Poretti), problematico soggetto di mezza età entrato in depressione dopo il divorzio dalla moglie e convinto di essere un classico fallito, senza più alcuna fiducia nel genere umano. Tra Claudia e Giacomo nasce così una relazione di amicizia, che per l’uomo si trasforma presto in amore, consentendogli di uscire piano piano dal suo stato depressivo. Alle vicende dei due protagonisti si intreccia quella di Aldo (Aldo Poretti), che interpreta il ruolo di un ex amante di Claudia, mollato in malo modo dalla ragazza, desiderosa di recuperare il rapporto con il marito. Traumatizzato per la brusca fine della sua storia d’amore Aldo è ossessionato da Giovanni, ex marito di Claudia, e crede di vederne il volto in ogni persona che incontra. Giovanni, insospettito dalle continue assenza della moglie, si convince che lei lo tradisca ed inizia a pedinarla: peccato che Aldo abbia la stessa identica idea, dando il via ad una serie infinita di equivoci ed esilaranti sviluppi. Anche la bella Claudia nota le assenze del marito e si convince di essere stata tradita; contemporaneamente, per un gioco di coincidenze, Aldo Giovanni e Giacomo diventano amici ed iniziano a frequentarsi! Come evolveranno gli eventi? Claudia tornerà con il marito, sceglierà l’ex amante o si farà conquistare dal timido e dolce Giacomo?

E soprattutto la realtà sarà davvero quella che sembra?

