Tu sì que vales 2019, 1a puntata/ Anticipazioni e diretta: Sabrina Ferilli giudice popolare

Anticipazioni Tu sì que vales 2019 puntata 19 ottobre

Con qualche settimana di ritardo rispetto alle scorse stagioni, oggi sabato 19 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata di Tu sì que vales 2019. Il talent show del sabato sera di Mediaset, giunto alla sesta edizione, torna con una stagione tutta nuova in cui non mancheranno le emozioni e soprattutto il divertimento. Al timone dello show ci sarà il collaudatissimo trio formato da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. I tre conduttori, al timone dello show da tre anni, accompagneranno i concorrenti sul palco presentando le varie perfomances al pubblico e alla giuria e prestandosi anche come cavie di vari esperimenti con cui i concorrenti cercheranno di superare l’audizione. Quali talenti, dunque, il pubblico vedrà nel corso del primo appuntamento con il talent show di canale 5?

I concorrenti di Tu sì que vales 2019

La formula di Tu sì que vales 2019, anche in questa sesta edizione, non cambia. Sul palco si presenteranno concorrenti di tutte le età, da 0 a 99 anni che strapperanno un sorriso al pubblico e alla giuria. Anche quest’anno, infatti, le porte di Tu sì que vales 2019 sono aperte a tutti: sul palco, così, si presenteranno cantanti, ballerini, acrobati, maghi, sportivi capaci di compiere missioni proibite, prestigaitori, attori, poeti e così via. L’obiettivo è riuscire a conquistare i concensi del pubblico ottenendo il cento per cento dei voti e quattro sì dei giudici tecnici per volare direttamente in finale. Nelle precedenti edizioni, a trionfare sono stati Claire Francisci e Alessio Bucci (prima edizione), Angelica Bongiovanni (seconda edizione), Edson D’Alessandro (terza edizione), Salah The Entertainer (quarta edizione) e Marcin Patrzalek (quinta edizione). Il probabile vincitore della sesta edizione si presenterà sul palco già in questa prima puntata?

La giuria di Tu sì que vales 2019: Sabrina Ferilli giudice popolare

La grande novità della sesta edizione di Tu sì que vales 2019 si chiama Sabrina Ferilli. Dopo Mara Venier e Iva Zanicchi, l’attrice è stata incaricata di rappresentare la giuria popolare formata da cento votanti presenti in studio. Alla Ferilli, dunque, il compito di rivelare la percentuale dei voti popolari che otteranno i vari concorrenti. La giuria tecnica, invece, sarà formata dal divertente e sempre più esigente quartetto formato da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. L’appuntamento, dunque, è per questa sera alle 21.10 su canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA