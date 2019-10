Tu sì que vales 2019, 2a puntata/ Anticipazioni e diretta: risate, paura ed emozioni

Tu si que vales 2019 anticipazioni seconda puntata

Sabato 26 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata di Tu sì que vales 2019. Dopo lo straordinario successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.988.000 spettatori pari al 28% di share, il talent show del sabato sera di canale 5 regalerà una serata all’insegna del divertimento e delle emozioni ai telespettatori. A guidare i vari talenti che, nel corso della puntata si presenteranno sul palco, sarà il trio delle meraviglie formato da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Oltre a presentare i vari concorrenti, i tre conduttori di Tu sì que vales 2019 saliranno sul palco per fare da spalla ai vari talenti come è accaduto la settimana scorsa quando Belen, Sakara e Castrogiovanni hanno ballato con il maestro di ballo Antonio Coccia Colaiuda.

Tu si que vales 2019: i concorrenti della seconda puntata

Quali talenti saliranno sul palco della seconda puntata di Tu sì que vales 2019? Anche questa sera non mancheranno le esibizioni divertenti che riusciranno a strappare una risata al pubblico in studio e ai telespettatori, ma ci saranno anche le esibizioni emozionanti che lasceranno senza parole tutti. Come da tradizione, poi, non mancheranno quelle esibizioni che, con un piccolo brividio, provocheranno un senso di paura anche ai giudici. Sul palco del talent show di canale 5, così, ci saranno cantanti, ballerini, acrobati, attori, poeti, maghi, sportivi alle prese con imprese straordinarie e i talenti più bizzarri. Anche l’età dei concorrenti sarà diversa dal momento che, sul palco, sono ammessi talenti da 0 a 99 anni.

La giuria di Tu si que vales 2019

Parte integrante di Tu si que vales 2019 è la giuria. A giudicare le esibizioni dei concorrenti è il quartetto formato da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Oltre a decidere chi, tra i vari concorrenti, merita di proseguire il percorso verso la finalissima, i giudici di Tu sì que vales 2019 sono i protagonisti di divertenti siparietti com’è accaduto durante la prima puntata con Rudy Zerby vittima di un gavettone che ha divertito tutti. Promossa a pieni voti, poi, in qualità di presidente della giuria popolare, Sabrina Ferilli che è pronta per divertirsi ed emozionarsi anche in questa seconda puntata. Con tutti questi ingredienti, dunque, il record di ascolti è assicurato?



