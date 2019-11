Tu si que vales 2019, 4a puntata/ Esibizioni e diretta: in arrivo un ospite a sorpresa?

Sabato 9 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la quarta puntata di Tu si que vales 2019. Il talent show, giunto alla sesta edizione, è ancora uno dei programmi più amati e più seguiti dal pubblico. La settimana scorsa, il terzo appuntamento ha fatto registrare ancora una volta l’ennesimo record incollando davanti ai teleschermi 5.378.000 spettatori pari al 28.6% di share. Al timone dello show, pronti a raccogliere anche le impressioni dei concorrenti e ad aiutarli nelle varie esibizioni ci sarà il trio, sempre più affiatato, da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. A giudicare tutte le esibizioni della serata sarà la giuria formata da Rudy Zerby, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. A guidare la giuria popolare sarà, come sempre, Sabrina Ferilli, sempre più a proprio agio nell’inedito ruolo.

Tu si que vales 2019: i concorrenti del 9 novembre

La quarta puntata di Tu sì que vales 2019 vedrà alternarsi sul palco cantanti, ballerini, musicisti, atleti, cantanti, attori, sportivi e persone dotate di talenti particolari. La settimana scorsa, a stupire e ad emozionare il pubblico è stata Swami La Rosa, la concorrente che, nonostante la fibrosi cistica, non vuole rinunciare alla musica. Sul palco ha portato prima un pezzo di Vasco Rossi e poi un inedito sulla sua storia. Grandi applausi, poi, hanno ricevuto i Duo Air Skating, pattinatori e acrobati allo stesso tempo che, pur avendo ottenuto il 100% dei voti della giuria popolare non hanno conquistato la finale per il no di Rudy Zerbi. Come sempre, non sono mancati i talenti più bizzarri che Gerry Scotti ha immediatamente cercato di portare nella sua scuderia. Quali concorrenti, invece, si presenteranno sul palco questa sera? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

Tu si que vales 2019: senza ospiti ascolti sempre al top?

Le prime tre puntate di Tu si que vales 2019 non hanno deluso le aspettative di Mediaset che, grazie al talent show e ai suoi concorrenti, ha vinto sempre la gara degli ascolti. La settimana scorsa, ad incollare i telespettatori ai teleschermi, sono stati anche gli ospiti. Oltre ad Alberto Urso, era molto attesa la presenza di Emma Marrone che, dopo aver cantato il suo ultimo singolo “Io sono bella” ha spiazzato tutti andando a salutare Belen e lasciandole anche due baci. Un gesto che è stato apprezzato da tutti e fatto impennare gli ascolti. Nella quarta puntata del talent show di canale 5 non sono previsti ospiti: gli ascolti faranno registrare comunque il record? Il pubblico non ha dubbi sulla risposta.



