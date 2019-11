Tu sì que vales 2019, 5a puntata/ Esibizioni e diretta: ci saranno nuovi finalisti?

Anticipazioni Tu si que vales 2019 16 novembre

Sabato 16 novembre, in prima serata, su canale 5, va in onda la quinta puntata di Tu si que vales 2019 che continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La settimana scorsa, il talent show condotto da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara ha fatto segnare l’ennesimo record in termine di ascolti. La quarta puntata, infatti, è stata seguita da 5.683.000 spettatori totali e il 31.55% di share aggiudicandosi la fascia di prima serata con 6.329.000 spettatori totali. Risultati importantissimi e difficili da raggiungere oggi che dimostrano il legame del pubblico con lo show del sabato sera di canale 5. Un successo meritato e dovuto non solo ai concorrenti, ma anche alla presenza dei giudici che, ormai, formano una squadra molto affiatata. Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari ai quali, quest’anno, si è unita Sabrina Ferilli come presidente della giuria popolare, regalano ogni settimana divertenti ed imperdibili siparietti.

I concorrenti di Tu si que vales 2019

Sul palco di Tu si que vales 2019 si presentano concorrenti da 0 a 99 anni pronti a stupire la giuria con il proprio talento. La settimana scorsa, tra le esibizioni più apprezzate c’è stata quella dei Candymen, cinque uomini muscolosi che si sono cimentati in uno spogliarello che ha riscosso molto successo. Grandi applausi per i Deadly Games, duo composto da un giocoliere di coltelli e dalla sua partener a cui la giuria e il pubblico hanno regalato l’accesso diretto alla finale. Molta apprezzata, poi, è stata la performance degli acrobati Alexeye e Pavel che, però, non sono riusciti ad arrivare in finale. Come sempre non sono mancati i momenti divertenti con i concorrenti che, grazie al loro talento alquanto bizzarro, sono entrati a far parte della famosa scuderia di Gerry Scotti. Quali talenti, invece, si presenteranno questa sera? Come sempre non mancheranno antanti, ballerini, acrobati, giocolieri, poeti, musicisti e via dicendo.

Le esibizioni più apprezzate di Tu si que vales 2019

In attesa di scoprire quali esibizioni emozioneranno pubblico e giuria e quali, invece, strapperanno un sorriso a tutti, le prime quattro puntate del talent show di canale 5 ha già avuto dei talenti apprezzatissimi. Tra questi ci sono sicuramente i Fratelli Gargarelli che, nel corso della prima puntata, si sono esibiti con un ballo elettro-swing. Sempre durante la prima puntata, hanno conquistato tutti volando direttamente in finale anche Diego ed Elena così come i tre ragazzi della Barcode Company. E ancora: Patrizio Ratto che è arrivato sul palco di Tu sì que vales dopo la partecipazione ad Amici e il Duo Air Skating che si è esibito con i pattini a rotelle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA