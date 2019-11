Tu sì que vales 2019, 6a puntata/ Esibizioni e diretta: Giordana Angi super ospite

Sabato 23 novembre, in prima serata, torna in onda il talent show più amato dagli italiani. Canale 5, infatti, trasmette la sesta puntata di Tu sì que vales che promette di regalare una nuova serata ai telespettatori ricca di esibizioni divertenti ed emozionanti. Giunto alla sesta edizione, nonostante il format sia sempre rimasto uguale, Tu sì que vales continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La settimana scorsa, infatti, il talent show condotto dal trio delle meraviglie formato da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni ha portato a casa 5.427.000 spettatori pari al 29.5% di share confermandosi il programma più visto della serata. Merito dei conduttori, dei giudici, ma soprattutto dei concorrenti che, ogni settimana, stupiscono il pubblico in studio e a casa.

Tu si que vales 2019: le esibizioni del 23 novembre

A giudicare le esibizioni dei concorrenti di Tu sì que vales 2019 è la giuria comporta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Al voto dei quattro giudici si unisce quello della giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli. La settimana scorsa, entrambe le giurie, sono state colpite da alcune esibizioni come quella di Andrea Prince che ha portato in scena un viaggio tridimensionale nella natura o quella di Edson e Leon, due amici brasiliani, uno di 55 anni e l’altro di 85 che si sono esibiti con un inno alla giovinezza con uno spettacolo di ginnastica acrobatica. E’ stata, inoltre, particolarmente apprezzata anche la performance di Amelinda Colombari che ha proposto ai giudici un viaggio sensoriale. Spazio, poi, anche ai talenti della Scuderia di Gerry Scotti che ha accolto Domenico Mastronardi la cui specialità èballare per un solo minuto il rock ‘n’ roll e il signor Amedeo che ha cantato Nel blu dipinto di blu (Volare) di Domenico Modugno.

Giordana Angi ospite a Tu si que vales 2019

Dopo aver ospitato Emma Marrone e Alberto Urso, Tu sì que vales 2019, questa sera, accoglierà un altro talento nato nella scuola di Maria De Filippi. Sul palco del talent show di canale 5, infatti, arriverà Giordana Angi, grande protagonista della scorsa edizione di Amici. Pur non avendo vinto il talent, Giordana è riuscita a conquistare un posto nel mondo della musica. Questa sera, sul palco del programma del sabato sera di canale 5 regalerà al pubblico il suo ultimo singolo Stringimi più forte estratto dal nuovo album “Voglio essere tua”.



