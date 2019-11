Tu sì que vales 2019, 7a puntata/ Esibizioni e diretta: Ferilli star della serata?

Tu sì que vales 2019: anticipazioni puntata 30 novembre

Tu sì que vales 2019 torna in onda oggi, sabato 30 novembre, torna in onda con la settima e terzultima puntata. La finalissima della sesta edizione del talent show di canale 5 è prevista per sabato 14 dicembre. Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara condurranno un nuovo appuntamento nel corso del quale altri talenti cercheranno di conquistare la fiducia della giuria popolare e della giuria tecnica. Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari giudicheranno i concorrenti che, da 0 a 99 anni, si presenteranno sul palco con esibizioni particolari, pronti a conquistare l’affetto del pubblico che, ogni settimana, regala ascolti eccellenti al talent show. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 5.406.000 spettatori con il 28,76% di share.

I concorrenti della settima puntata di Tu sì que vales 2019

Quali concorrenti si esibiranno sul palco della settima puntata di Tu sì que vales 2019? Tra le esibizioni della scorsa settimana che hanno conquistato pubblico e giuria ci sono quelle di Ludovico Lombardi, mago 14enne che ha ottenuto 4 sì dalla giuria e l’80% dei voti della giuria popolare; quella di Kristy Sellars, pole dancer e illusionista informatica, quella di Lorenzo e Sergio Migliorati, padre e figlio breakdancer e tanti altri. Anche la scuderia di Gerry Scotti ha accolto nuovi concorrenti. Su tutti Franco Domenico, detto Frengi, che ha cantato “Anima mia”. “Questo è un personaggio da finale. Bando alle ciance, forza votate”, sono state le parole di Gerry Scotti. Anche questa sera, dunque, cantanti, ballerini, sportivi professionisti, maghi, acrobati, poeti, attori e musicisti cercheranno di staccare il biglietto per la finale.

Sabrina Ferilli superstar?

La settima puntata di Tu sì que vales 2019 non dovrebbe avere ospiti. Se, infatti, la settimana scorsa, Giordana Angi aveva regalato un momento musicale, questa settimana, l’attenzione sarà tutta per i concorrenti e la giuria. Nessun timore, però, perchè, ogni settimana, la vera star è sempre Sabrina Ferilli che, con la sua semplicità e la sua spontaneità strappa risate al pubblico in studio e ai telespettatori. La presenza dell’attrice è sempre più apprezzata e c’è chi la considera adatissima al ruolo che le è stato affidato. “Ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. E’ una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”, ha recentemente dichiarato Maria De Filippi a FQMagazine dimostrando, ancora una volta, di aver avuto un’ottima intuizione.



