Tu si que vales 2019, finale/ Diretta e vincitore: tra i finalisti Patrizio Ratto, ex ballerino Amici e…

Tu si que vales 2019, la finale tra gag ed intrattenimento torna in replica

Con la finale di Tu si que vales 2019 si profila un sabato sera di intrattenimento e leggerezza su Canale 5. Mediaset ripropone in prima serata uno degli show di punta della rete ammiraglia, capace – anno dopo anno – di riscuotere un successo sempre più importante. Parliamo di un programma in grado di attrarre talenti da tutto il mondo, ma anche di divertire il pubblico a casa con siparietti e gag irriverenti.

Da Maria De Filippi a Gerry Scotti, passando per Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, il divertimento è assicurato anche nella puntata finale di Tu Sì Que Vales 2019. Chi si porterà a casa la vittoria e il montepremi da 100.000 euro? I più attenti, forse, ricorderanno il nome del vincitore. Ma per chi non lo sapesse, ovviamente, l’appuntamento è fissato appunto per questa sera su Canale 5.

Tu si que vales 2019, sei finalisti ed un solo campione

Ogni finalista porta sul palco un talento speciale ed unico nel suo genere. Così nella finale di Tu Si Que Vales 2019 vedremo all’opera artisti dalle grandi capacità, come gli acrobati della Barcode Company, la giovane cantante lirica Enrica Musto, il lanciatore di coltelli Alfredo e la sua dolce metà Anna con la quale forma i Deadly Games.

E ancora gli atleti Messoudi Brothers, con il ballerino ed ex studente di Amici, Patrizio Ratto e l’acrobata Oleg Tatarynov. Ogni finalista avrà a disposizione pochi minuti per convincere la giuria e il pubblico, proprio come era accaduto durante le audizioni. Chi di loro riuscirà a portare a casa il titolo di vincitore?

Tu si que vales 2019, è il momento di rivivere la finale

Ricordiamo che la replica di Tu Si Que Vales 2019 viene trasmessa questa sera, sabato 25 giugno, su Canale 5. Trattandosi di una puntata di diverse stagioni fa, naturalmente, non sarà possibile votare e partecipare nuovamente alle votazione. Si potrà seguire la finale, ma non votare. Il televoto, infatti, è ormai chiuso da un bel pezzo e gli spettatoti hanno già dato il loro verdetto relativo al vincitore della finale. Non resta dunque che godersi la replica per riscoprire chi tra i sei talenti sopra menzionati, porterà a casa il titolo di campione di Tu si que vales 2019.

