Tu si que vales 2019, la finale/ Diretta, vincitore e finalisti: ospiti Nyv e Federico di Amici

Anticipazioni finale di Tu si que vales 2019

Sabato 14 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmetterà la finalissima di Tu si que vales 2019. Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakra, in diretta dal Teatro 8 degli Studi Televisivi Titanus Elios, presenteranno le esibizioni dei 16 finalisti che, questa sera, si contenderanno la vittoria e il primo premio in palio del valore di 100 mila euro in gettoni d’oro. Oltre a quello per il grande talento, sarà anche assegnato il premio per la Scuderia Scotti. Sono tre i finalisti della amatissima Scuderia Scotti che si contenderanno un meraviglioso viaggio a Dubai. Infine, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli assegneranno un premio del valore di 30mila euro messo in palio dal brand Tim.

I finalisti di Tu si que vales 2019

Sono 16 i finalisti di Tu si que vales 2019 che questa sera daranno vita ad una finale assolutamente imperdibile al termine della quale sarà decretato il vincitore della sesta edizione del talent show di canale 5 che, anche quest’anno, ha ratto registrare il record di ascolti. A contendersi il premio del valore di 100mila euro saranno i Barcode Company, i primi ad aver ottenuto il passa per la finale, i Deadly Games, l’acrobata Oleg Tatarynov, gli atleti di mano a mano Messoudi Brothers, i ballerini Fratelli Gargarelli e l’ex allievo di Amici Patrizio Ratto. I tre finalisti della scuderia Scotti, invece, sono: Valerio Zanché, Antonio De Luca e Giordano Concetti. Chi di questi tre riuscirà a vincere il torneo alternativo portando a casa il viaggio a Dubai?

Nyv e Federico di Amici a Tu si que vales 2019

La finale di Tu si que vales 2019 avrà due ospiti molto speciali. Maria De Filippi, infatti, ha dato la possibilità a due allievi della scuola di Amici 19 di esibirsi sul palco del talent show del sabato sera. Dopo due tornei interni tra i cantanti e i ballerini della scuola, a vincere il prezioso premio sono stati la cantante Nyv che ha battuto i compagni Jacopo e Gaia. Tra i ballerini, invece, a spuntarla è stato Federico che ha battuto Javier nella sfida finale giudicata dalla giornalista Francesca Bernabini, dai coreografi Federico Leli ed Emanuel Lo.



