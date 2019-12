Tu sì que vales 2019/ Puntata speciale con Belen Rodriguez: l’album dello show

Tu sì que vales 2019: il meglio di…

Sabato 21 dicembre, canale 5, trasmette una puntata speciale di Tu sì que vales 2019. La sesta edizione che è stata vinta da Enrica Musto, ha confermato l’enorme affetto del pubblico nei confronti del talent show. Ogni settimana, infatti, Tu sì que vales 2019 ha portato a casa ascolti altissimi facendo registrare un vero record con la finalissima che è stata seguita da 5.151.000 di spettatori pari a uno share del 31.3%. Un risultato che ha spinto Mediaset a confermare la settima edizione per la quale sono stati già annunciati i casting. Il merito è sicuramente dei concorrenti, capaci di divertire ed emozionare, ma anche della squadra dei conduttori e dei giudici. Il trio formato da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara è sempre più affiatato così come la giuria composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. La grande forza della sesta edizione, inoltre, è stata la presenza di Sabrina Ferilli che ha conquistato tutti come rappresentante della giuria popolare. Questa sera, dunque, ci sarà modo per rivivere alcuni dei momenti memorabili della sesta edizione del talent show.

Le migliori esibizioni di Tu sì que vales 2019

Quali esibizioni saranno trasmesse nella puntata speciale di Tu sì que vales 2019? Oltre a rivedere l’esibizione della vincitrice Enrica Musto, nel corso della serata, il pubblico di canale 5 potrà rivedere l’esibizione dei fratelli Gargarelli, i ballerini che hanno incantato pubblico e giuria con il bellissimo brano di Don’t stop ‘til you get enough di Michael Jackson. E ancora: Patrizio Ratto che, da Amici, ha sfoggiato le sue qualità artistiche sul palco del talent show di canale 5, il culturista Gabriele Andriulli che, nonostante la sedia a rotelle, non ha mai mollato, gli amici Edson e Leon che hanno dimostrato come l’età sia solo un numero e tanti altri. Ci sarà, inoltre, modo anche di rivedere le esibizioni dei talenti della scuderia di Gerry Scotti, in primis quella del vincitore Giordano Concetti che ha fatto cantare e ballare tutti con l’omaggio a Freddy Mercury.

