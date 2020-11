Tu si que vales 2020, 10 puntata/ Diretta e concorrenti: talenti bomba e…

ANTICIPAZIONI TU SI QUE VALES 2020 PUNTATA 14 NOVEMBRE

Sabato 14 novembre, in prima serata su canale 5, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono la decima puntata di Tu Sì que vales 2020 lanciando nuovamente la sfida a Milly Carlucci e al suo Ballando con le stelle 2020 dopo la vittoria della scorsa settimana. La nona puntata di Tu sì que vales 2020 ha incollato davanti ai teleschermi 5.579.000 spettatori pari al 26.3% di share mentre lo show di Raiuno ha portato a casa 4.272.000 spettatori pari al 20.1% di share. Il talent show di canale 5, giunto alla settima edizione, continua così ad essere uno dei programmi più amati dal pubblico che, ogni settimana, lo sceglie per la leggerezza che riesce a trasmettere. A rendere l’atmosfera più allegra è la presenza in giuria di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, presidente della giuria popolare.

NUOVI CONCORRENTI IN FINALE?

Ogni settimana, i concorrenti che ottengono i quattro sì di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e il cento per cento della giuria popolare possono ottenere l’accesso diretta alla finale a patto che siano d’accordo tutti i giudici. La settimana scorsa, nessun concorrente è riuscito ad ottenere questo privilegio. Ad oggi, i concorrenti già in finale sono: gli atleti di mano a mano Duo Sorin e Nicu, il monociclista Wesley Williams, l’acrobata Liina Aunola, gli acrobati Atherton Twins, la ginnasta e contorsionista Kyle Cragle e l’anziana pianista Nerina Peroni. Tra attori, acrobati, maghi, poeti, cantanti, musicisti e sportivi, chi riuscirà a conquistare direttamente la finale durante la decima puntata?

LA SCUDERIA SCOTTI

La scuderia di Gerry Scotti, invece, continua ad arricchirsi di nuovi talenti. I talenti che sono riusciti a conquistare la fiducia di Gerry ci sono: il cantante lirico Nicola di Bari, il cantante e ballerino Michele Castagneto, il cantante Pietro Mamone, il mago Claudio Andreotti, l’istruttore di yoga Antonio Sorice, l’anziano rapper Max e basta, il cantante Giovanni Bruno, l’atleta di arti marziali Cosimo Musco, il cantante comico Sergio Roberto Catena, il comico Carmine Iallorenzi, il cantante Manuel Gaudenzi, il mimo Michele Nitti, il cantante Adriano Spaziani, Mauro Tiraboschi e Albanino, l’imitatore di Al Bano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA