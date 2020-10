Tu sì que vales 2020, 4a puntata/ Concorrenti e diretta: Gerry Scotti protagonista?

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA TU SI QUE VALES 2020

Come ogni settimana, sabato 3 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2020, lo show che permette a tutti i talenti, senza limiti d’età, di mettersi alla prova davanti alla giuria degli esperti e a quella popolare esibendosi in varie discipline. A condurre la trasmissione che è sempre leader del prime time del sabato sera è la bellissima Belen Rodriguez, affiancati dai suoi fedeli compagni d’avventura con cui forma un trio molto affiatato ovvero Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Oltre ai concorrenti, parte fondamentale del talent show è la giuria. Quella tecnica è composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti mentre quella popolare è guidata da una delle attrici più amate dal pubblico ovvero Sabrina Ferilli, presidente dalla scorsa stagione.

I CONCORRENTI TU SI QUE VALES

Come in ogni talent show che si rispetti, l’ingrediente principale di Tu sì que vales 2020 è la presenza di concorrenti. Anche questa sera, sul palco, si presenteranno talenti da 0 a 100 anni cercando di conquistare sia la giuria tecnica che popolare. La scorsa settimana non sono mancate performance divertenti, ma anche molto emozionanti come quella di Alessandro che, a soli 5 anni, suona perfettamente la batteria e che si esibito sulle note dei System of a down, gruppo heavy metal. Toccante anche l’esibizione di Elisabetta che ha interpretato Donna di Mia Martini. Dopo aver sbagliato il testo per l’emozione, ci ha riprovato incantando giuria e pubblico. Quali concorrenti, invece, saliranno sul palco questa sera? Come sempre non mancheranno i cantanti, ballerini, acrobati, appassionati di scienza e di magia, ma anche esperti in discipline sportive e così via.

LA SCUDERIA DI GERRY SCOTTI

Oltre al circuito ufficiale, anche Tu sì que vales 2020 presenta il circuito alternativo della Scuderia di Gerry Scotti in cui vengono accolti i talenti più divertenti che, pur non essendo considerati all’altezza di quelli che gareggiano nel circuito ufficiale, conquistano pubblico e giuria per la simpatia. La settimana scorsa, la scuderia di Gerry ha accolto un altro talento. Si tratta di Claudio Andreotti, un pensionato con la passione per la magia. Dopo aver seguito un corso durato un anno, si è presentato sul palco presentando un classico gioco di carte nel quale doveva indovinare la carta misteriosa. Nonostante l’impegno, il numero non ha convinto. Gerry, però, ha deciso di dargli una possibilità accogliendolo nella sua scuderia che, anche questa sera, dovrebbe essere indiscussa protagonista.



