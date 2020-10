Tu sì que vales 2020, 5° puntata/ Diretta e concorrenti: Rudy Zerbi disperato

Tu sì que vales 2020 torna in onda oggi, sabato 10 ottobre, in prima serata su canale 5. Il talent show preferito dal pubblico e che, la scorsa settimana ha incollato davanti ai teleschermi 4.194.000 spettatori pari al 23.62% di share vincendo la sfida degli ascolti con Ballando con le stelle 2020, è giunto alla quinta puntata della settima edizione. Le selezioni dei concorrenti continuano e, anche questa sera, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara presenteranno al pubblico e alla giuria nuovi talenti, pronti a stupire e ad emozionare. Come in ogni puntata, grandi protagonisti della serata saranno i giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, presidente della giuria popolare. Nel video di anticipazioni pubblicato su Instagram, si nota un Rudy Zerbi disperato: sul palco arriverà qualche talento che lo spiazzerà?

I CONCORRENTI

Quali concorrenti saliranno sul palco della quinta puntata di Tu sì que vales 2020? Come sempre, ci saranno concorrenti in grado di accontentare i gusti di tutti. Attori, cantanti, ballerini, esperti di discipline sportive, campioni, acrobati, musicisti e talenti straordinari, ma anche particolari, sono pronti a salire sul palco per conquistare quattro sì dalla giuria e il 100% dei voti della giuria popolare per poter staccare immediatamente il biglietto che vale la finale. Nella quarta puntata, a conquistare subito la finale è stato il 22enne Wesley Williams che ha eseguito una serie di acrobazie a bordo di un monociclo. Grandissimi applausi per lui, ma anche l’accesso diretto alla finale. Tra i talenti di questa sera, ci sarà qualcuno in grado di fare la stessa cosa?

LA SCUDERIA DI GERRY SCOTTI

La scuderia di Gerry Scotti continua ad arricchirsi di nuovi talenti e a diventare sempre più numerosa. Nella scorsa puntata, Gerry Scotti è rimasto piacevolmente colpito da due talenti per i quali ha aperto la porta della sua scuderia. Il primo è stato Antonio Sorice, istruttore di yoga che ha provato a superare la selezione cantando un brano inedito dedicato all’estate. A conquistare la simpatia di Gerry Scotti è stato anche Max e basta, un rapper di 58 anni che si è presentato sul palco con una cover di Fenomeno di Fabri Fibra. Questa sera, ci saranno nuovi talenti per la Scuderia Scotti? Lo scopriremo nel corso della serata.



