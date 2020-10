Tu sì que vales 2020, 7° puntata/ Diretta e concorrenti: Gerry Scotti e i fenomeni…

ANTICIPAZIONI TU SI QUE VALES PUNTATA 24 OTTOBRE 2020

Il successo di Tu sì que vales 2020 continua e oggi, sabato 24 ottobre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni tornano in onda per condurre la settima puntata che si preannuncia fenomenale. Grandi risate, sorprese e colpi di scena per il talent show di Mediaset che, ogni settimana, continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. L’appuntamento di questa sera è assolutamente imperdibile come si evince dalle poche anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Tu sì que vales. “Sabato ci aspetta una puntata fenomenale, tutti pronti per passare insieme a noi una serata? L’appuntamento è come sempre alle 21.20 su Canale 5”, si legge. A far capire al pubblico che sarà una serata stupefacente è Gerry Scotti: “Occhio che arriva un fenomeno”, annuncia il conduttore.

I CONCORRENTI

A giudicare i concorrenti, come ogni settimana, saranno i giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Fondamentale, poi, sarà il giudizio della giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli. Sul palco si alterneranno così attori, cantanti, ballerini, acrobati, maghi, sportivi, circensi e talenti di vario tipo, di ogni età. L’obiettivo di tutti è riuscire a conquistare i quattro sì dei giudici e il cento per cento della giuria popolare per conquistare direttamente la finale. La settimana scorsa, l’unico a riuscirci è stata l’acrobata Liina Aunnola che si allena da oltre 20 anni tutti i giorni. “L’età non conta, o meglio, non è tutto” ha detto la signora che ha convinto tutti strappando un biglietto per la finale. Chi riuscirà a fare lo stesso questa sera?

LA SCUDERIA DI GERRY SCOTTI

Accanto al circuito ufficiale di Tu sì que vales 2020, c’è anche il circuito ufficioso, quello della Scuderia di Gerry Scotti in cui approdano i talenti più strampalati, ma anche quelli più divertenti. Ogni settimana, la Scuderia accoglie nuovi ed improbabili concorrenti. Durante la sesta puntata, le porte della scuderia di Scotti hanno accolto l’atleta di arti marziali Cosimo Musco che aveva già partecipato con il suo maestro di karate in precedenti puntate. “Ho litigato con il mio maestro perchè non credeva in me”, ha spiegato. Con un’esibizione di karate misto a danza Funky, Musco conquista Gerry e la sua scuderia.



