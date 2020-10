Tu sì que vales 2020, 8a puntata/ Concorrenti e diretta: spavento per la De Filippi

Anticipazioni Tu sì que vales 2020 puntata 31 ottobre 2020

Sabato 31 ottobre, in prima serata, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2020. Il talent show del sabato sera di canale 5 è ormai giunto all’ottava puntata e i talenti sono sempre più bravi. Anche questa sera, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presenteranno talenti di età varie e specializzati in diverse discipline. A giudicarli, come sempre, sarà la giuria formata da Rudy Zeri, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti e la giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli. L’ottava puntata riserverà varie sorprese ai giudici come svelano le poche anticipazioni pubblicate sui canali social del talent show. Maria De Filippi, in particolare, vivrà un piccolo momento di paura mentre Rudy Zerby resterà meravigliato da un’esibizione in particolare. Tanto divertimento, ma anche tante emozioni, dunque, per i telespettatori, ma quali saranno i talenti che si presenteranno sul palco dell’ottava puntata?

I concorrenti di Tu sì que vales 2020

Sono tantissimi i talenti che, ogni settimana, si presentano sul palco di Tu sì que vales 2020. Anche nel corso dell’ottava puntata, davanti alla giuria si presenteranno acrobati, attori, musicisti, ballerini, poeti, maghi, illusionisti, esperti in discipline sportive, cantanti e talenti anche piuttosto bizzarri. L’obiettivo di tutti sarà quello di conquistare i quattro sì dei giudici e il cento per cento dei voti della giuria popolare per sperare di accedere direttamente alla finalissima per volere dei quattro giudici. Nella settima puntata, a conquistare la finalissima sono stati gli acrobati Atherton Twins accedono direttamente alla Finale che si sono così aggiunti al duo Sorin e Nicu, al monociclista Wesley Williams e all’acrobata Liina Aunola.

La scuderia di Gerry Scotti

Tra i momenti che il pubblico di Tu sì que vales 2020 ama di più c’è sicuramente quello dedicato alla Scuderia di Gerry Scotti che, ogni settimana, accoglie talenti bizzarri, curiosi ed estremamente divertenti. Finora, le porte della Scuderia Scotti si sono aperte per il cantante lirico Nicola di Bari, per il cantante e ballerino Michele Castagneto, per il cantante Pietro Mamone, per il mago Claudio Andreotti, per l’istruttore di yoga Antonio Sorice, per l’anziano rapper Max e basta, per il cantante Giovanni Bruno, per l’atleta di arti marziali Cosimo Musco. Nel corso della settima puntata, invece, hanno conquistato un posto tra i talenti di Scotti il cantante comico Sergio Roberto Catena e il comico Carmine Iallorenzi. Quali altri talenti sceglierà questa sera lo zio Gerry?



