Tu sì que vales 2020, 9a puntata/ Diretta e concorrenti: Gerry Scotti annuncia…

Sabato 7 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2020, il talent show che, giunto alla settima edizione, continua a sfornare talenti e a regalare grande divertimento al pubblico. Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, questa sera, condurranno una puntata “bomba” come annuncia lo spoiler. Nel corso della serata, infatti, ci saranno tanti talenti, ma anche grosse risate. Non mancheranno neanche le sorprese sia per i giudici che per i telespettatori. “Sembrava un talento” dirà ad un certo punto Gerry Scotti che, insieme ai colleghi Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari giudicherà tutte le esibizioni della serata. Fondamentale sarà, inoltre, come sempre, il parere della giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli.

Nelle precedenti otto puntate già trasmesse di Tu sì que vales 2020 sono davvero tanti i talenti che si sono presentati sul palco del talent show lasciando senza parole entrambe le giurie e stupendo anche i telespettatori. Talenti incredibili, capaci di regalare esibizioni straordinarie com’è accaduto durante l’ottava puntata quando sul palco si sono presentati il ginnasta e contorsionista Kyle Cragle e Nerina Peroni, anziana pianista che hanno conquistato l’accesso diretto alla finale. Il primo ha incantato tutti con un elegante numero di danza sulle note di Che vita meravigliosa di Diodato mentre l’anziana pianista ha lasciato tutti a bocca aperta suonando in maniera impeccabile Rondò alla turca di Mozart. Talenti veri, senza limiti di età che, puntata dopo puntata, conquistano il pubblico di Tu sì que vales. Chi salirà, invece, sul palco questa sera? Quali altri talenti voleranno direttamente in finale?

LA SCUDERIA DI GERRY SCOTTI

Se con il circuito ufficiale di Tu sì que vales ci si emoziona, con i concorrenti della Scuderia Scotti il divertimento è assicurato. Nella scorsa puntata, ha conquistare un posto tra i talenti incompresi di Scotti sono stati il cantante Manuel Gaudenzi che si è aggiudicato un posto nel circuito alternativo del talent show di canale 5 esibendosi sulle note del brano Hanno ucciso l’uomo ragno degli 883 e il mimo Michele Nitti che si è presentato sul palco travestito da Ispettore Closeau. Nitti ha già partecipato alla quarta edizione di Tu sì que vales, nel 2017, sempre con la Scuderia di Gerry Scotti. Quest’anno riuscirà a trionfare nel circuito alternativo? Questa sera, altri talenti saranno reclutati da Gerry Scotti?



