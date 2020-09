Tu sì que vales 2020/ Concorrenti e diretta 26 settembre: nuova lite per Zerbi?

ANTICIPAZIONI NUOVA PUNTATA TU SI QUE VALES 2020

Sabato 26 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2020. Dopo le prime due puntate con la trasmissione che si è confermata leader del prime time, questa sera, la terza puntata, promette tanto divertimento, emozioni e colpi di scena. Il collaudato trio formato da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni è pronto a presentare tutti i concorrenti che, nel corso della serata, saliranno sul palco cercando di conquistare la fiducia della giuria formata da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti e quella della giuria popolare guidata per il secondo anno consecutivo dalla simpatica e sempre divertente Sabrina Ferilli, sempre pronta a mettersi in gioco. Quali esibizioni, dunque, animeranno la terza puntata di Tu sì que vales 2020?

I CONCORRENTI TU SI QUE VALES 2020

Sul palco di Tu sì que vales 2020, in ogni puntata, salgono talenti di diverso genere e di età varie. Attori, cantanti, ballerini, poeti, musicisti, esperti in discipline estreme, campioni di sport, inventori e tanto altro. Durante le prime due puntate, oltre ai talenti veri che hanno emozionato pubblico e giuria come quelli della cantante Veronica Franco e della Women Orchestra, un’orchestra di sole donne che con un’esibizione dedicata ad Ennio Morricone è riuscita a far commuovere Sabrina Ferilli, non sono mancati i concorrenti che hanno diviso il pubblico. Se nella prima puntata, Rudy Zerbi era stato il protagonista di un duro scontro con il pianista Lucilio, nel corso della seconda puntata ha discusso animatamente con Teo Mammucari dopo l’esibizione di Davide Bordini che si esibito sulle note di Vedrai Vedrai di Luigi Tenco. Mentre Mammucari ha bocciato l’esibizione del ragazzo, Rudy l’ha promessa avendo ricevuto quell’emozione che quel brano dovrebbe trasmettere. Cosa accadrà questa sera? Quali concorrenti spaccheranno la giuria? Lo scopriremo nel corso della puntata.

LA SCUDERIA DI GERRY SCOTTI

Tra i momenti più divertenti di Tu sì que vales 2020 ci sono quelli in cui sul palco salgono talenti diversi e strampalati che Gerry Scotti riconosce al volo e che porta con sé nella Scuderia di Gerry Scotti. Nella scorsa puntata, Michele Castagneto, un cantante non professionista, ha deluso tutti, compresi Tip e Tap, gli assistenti di Gerry Scotti. Michele, però, non si è arreso e ha conquistato tutti ballando sul cubo. Un talento che Gerry ha deciso di non farsi scappare e di portare con sé nella propria Scuderia, sicuro della sua capacità di andare avanti nel circuito alternativo. La Scuderia Scotti, poi, si è arricchita di un altro concorrente con l’arrivo di Pietro Mamone, a metà strada tra un mentalista e un cantante.



