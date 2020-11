Tu si que vales 2020, finale/ Diretta e vincitore: Gerry Scotti ci sarà?

Tu si Csiux la ttoìohi sono i finalisti

Dopo un grandissimo successo, anche la settima edizione di Tu sì que vales è giunta al termine. Oggi, sabato 28 novembre, in prima serata su canale 5, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni conducono l’attesissima finalissima di Tu sì que vales 2020 al termine della quale sarà decretato, in diretta, il vincitore assoluto che porterà a casa anche il premio da centomila euro. Quella che si conclude questa sera è stata un’edizione allegra, divertente nel corso della quale non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Protagonista della finalissima, oltre ai concorrenti che hanno conquistato il pass per l’ultima puntata, sarà il pubblico a cui è affidato il compito di scegliere il miglior concorrente di Tu sì que vales 2020. Scegliere il vincitore, tuttavia, non sarà affatto facile. Tutti i talenti, infatti, hanno dimostrato di avere le qualità per salire sul grandi più alto del podio.

I finalisti di Tu sì que vales 2020

I finalisti di Tu sì que vales 2020 sono pronti a regalare una serata di grande divertimento al pubblico di canale 5 come anticipa la pagina Instagram del talent show che, con un filmato riassuntivo di alcuni dei momenti più belli di tutte le puntate trasmesse finora, anticipa il clima di festa che si respirerà per tutta la finale. Sul palco, a sfidarsi per conquistare la vittoria, ci saranno: gli acrobati Catwall Acrobats, il piccolo batterista Alessandro Baviera; il ballerino di flamenco El Yiyo; il cantante Daniele Primonato; il pianista Cristiano Pierangeli; gli acrobati Ambra & Yves; i musicisti Marco, Rita e Tommaso Quaranta; i ballerini Dakota e Nadia; il mago Andrea Paris, il monociclista Wesley Williams; Ramon Kathriner con la ruota della morte; l’acrobata Liina Aunola; il ventriloquo Andrea Radicchi; la ginnasta Kyle Cragle; l’anziana pianista Nerina Peroni e il comico Dino Paradiso.

Scuderia di Scotti ecco i fina

Nel corso della finalissima di Tu sì que vales 2020 sarà eletto anche il vincitore della Scuderia Scotti. A conquistare un posto nella finale del circuito parallelo sono stati il cantante lirico Nicola Da Bari e i cantanti Giovanni Bruno e Manuel Gaudenzi. Gerry Scotti sarà presente per eleggere il suo vincitore? Come fa sapere Tv Blog, superato il covid da cui è stato contagiato, questa sera, Gerry tornerà al suo posto per assistere all’elezione del vincitore della sua scuderia che porterà a casa un buono viaggio.



