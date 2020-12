Tu sì que vales 2020, Il meglio di../ Diretta: risate ed emozioni con Maria De Filippi…

TORNA TU SI QUE VALES 2020 CON IL MEGLIO DI QUESTA EDIZIONE

La settima edizione di Tu sì que vales si è conclusa con la vittoria è stato il mago prestigiatore Andrea Paris che, dopo aver conquistato il secondo posto a Italia’s Got Talent nel 2019, ha conquistato il pubblico e la giuria di Tu sì que vales 2020 portando a casa il titolo. La settima edizione del talent show di canale 5 è stata vista da milioni di telespettatori ogni settimana e, per la gioia di tutti i fans che speravano di poter rivedere alcuni dei momenti più emozionanti e divertenti delle varie puntate oggi, sabato 19 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette l’album di Tu sì que vales 2020 con i momenti che sono piaciuti di più al pubblico. Ci sarà, così, anche l’occasione per rivedere l’esibizione del vincitore Andrea Paris.

I MOMENTI PIU’ BELLI

Quali momenti saranno trasmessi con l’album di Tu sì Que vales 2020? “Emozioni a non finire, tantissime risate, esibizioni pazzesche e tutta la carica dei nostri talenti! Siete pronti per l’Album di Tu Si Que Vales? Sabato tutti sintonizzati alle 21.20 su Canale 5, non mancate”, si legge sul profilo Instagram del talent show. Saranno tante le occasioni per emozionarsi e tra i tanti potrebbe esserci la commovente esibizione di Veronica Franco, la giovane concorrenti che aveva incantato il pubblico di Tu sì que vales 2020 esibendosi sulle note ‘Hallelujah’ e che è scomparsa prematuramente a soli 19 anni. Andrea Paris ha dedicato la vittoria a Veronica e questa sera potrebbe esserci il momento dedicato al suo ricordo.

I MOMENTI PIU’ DIVERTENTI

Non mancherà il momento di divertirsi con l’album di Tu sì que vales 2020. Ci sarà, infatti, l’occasione di rivedere le esibizioni dei concorrenti della Scuderia Scotti dedicando un momento particolare al vincitore Antonio Sorice che ha stregato tutti con la canzone di Gianni Morandi. Ci sarà, poi, l’occasione anche per rivedere i siparietti divertenti tra i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, ma anche con Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare e che ha conquistato tutto il pubblico con la sua simpotia.



