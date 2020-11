Tu si que Vales 2020, pagelle finale / Andrea Paris vincitore e non è un’illusione!

Tu Si Que Vales 2020, pagelle: i voti ai finalisti

Andrea Paris porta a casa la settima edizione di Tu Si Que Vales 2020. E’ lui il vincitore del programma di Canale 5, con un numero pazzesco che ha coinvolto giuria e pubblico. Dimostra grandi capacità, ma anche un lato genuino e generoso. Il Mago ha deciso di destinare parte del ricavato alla lotta contro la leucemia; un bellissimo gesto che ha scatenato un applauso spontaneo del pubblico in studio durante la diretta. La sua esibizione ci è piaciuta molto, anche se non è di certo stata la più emozionante. Nel caso specifico ha emozionato di più il suo stupore finale, quando incredulo e quasi in lacrime ha capito di essere ufficialmente il vincitore di questa settima edizione. Voto 7 per mago Andrea Paris: la sua vittoria non è un gioco di illusione, ma realtà.

El Yiyo è fenomale! ma non basta per vincere Tu Si Que Vales…

A contendersi il titolo di vincitore di Tu Si Que Vales 2020, insieme a Mago Paris, i ballerini Dakota-Nadia, Kyle Cragle ed il fenomeno del flamenco El Yiyo. Quest’ultimo, molto probabilmente, è stato il concorrente che è riuscito a stupirci maggiormente. Siamo d’accordo con Rudy Zerbi quando dice che un domani sentiremo parlare di questo professionista di talento. Performance fuori dal comune la sua, caratterizzata da un’energia pazzesca ed una passione che Maria De Filippi ha persino definito sensuale. Con una semplicità disarmante mette le mani sulla finalissima, ma il suo flamenco per quanto esaltante non basta per la vittoria. Giudizio finale ovviamente positivo, voto 8 a El Yiyo.

Tu Si Que Vales 2020: Wesley Williams meritava di più?

Wesley Williams non riesce ad arrivare fino in fondo ma con la sua esibizione spericolata fa sì che in molti ricorderanno a lungo il suo nome. Bendato a otto metri di altezza su un monociclo fa sudare freddo Gerry Scotti e fa piangere sua madre in diretta. Un vero talento, dotato di grande coraggio e sfrontatezza. Voto 9, pure nella finale è riuscito a sorprendere. Scendiamo di qualche punto col ventriloquo Andrea Radicchi. Simpatico e capace, punzecchia Rudy Zerbi e fa sorridere il pubblico. Da un finalista, tuttavia, ci si aspettava di più. Non andiamo oltre il 6. Ci sono poi i ballerini Dakota e Nadia, che conquistano l’accesso alla finalissima insieme a Kyle Cragle. Quest’ultimo sorprende con un’esibizione fuori dagli schemi (8), mentre i due ballerini restano nella loro comfort zone e non sfondano. Almeno da un punto di vista emozionale. Voto 7.



