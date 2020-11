Tu sì que vales 2020, semifinale/ Diretta e finalisti: spogliarello di Rudy Zerby?

ANTICIPAZIONI SEMIFINALE TU SI QUE VALES 2020

Penultimo appuntamento con Tu sì que vales 2020 oggi, sabato 21 novembre. In prima serata su canale 5, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni conducono la semifinale della settima edizione del talent show che continua a vincere la sfida degli ascolti con Ballando con le stelle 2020. La settimana scorsa, infatti, i concorrenti di Tu sì que vales 2020 hanno raccolto davanti ai teleschermi 5.458.000 spettatori con uno share del 26.2% contro i 4.234.000 spettatori pari al 20.1% di Ballando con le stelle. Numeri sempre importanti per Tu sì que vales 2020 che regalerà al pubblico una semifinale in cui non mancherà il divertimento. Dalle prima anticipazioni pubblicate sulla pagina social del talent, infatti, sappiamo che un protagonista sarà Rudy Zerbi che si spoglierà in studio.

I CONCORRENTI DI TU SI QUE VALES 2020

Ultima possibilità per conquistare un posto tra i finalisti di Tu sì que vales 2020 e sperare di portare a casa non solo la vittoria, ma anche il montepremi da 100mila euro. Finora, in finale ci sono: gli atleti di mano a mano Duo Sorin e Nicu, il monociclista Wesley Williams, gli acrobati Liina Aunola e Atherton Twins, la ginnasta Kyle Cragle e l’anziana pianista Nerina Peroni. L’ultimo ad aver conquistato la finale è stato Cristiano Pierangeli che ha stupito tutti improvvisando al pianoforte. Per tutti gli altri talenti, quella di questa sera, rappresenta l’ultima possibilità di conquistare la finalissima. Come sempre, a giudicare le varie esibizioni sarà la giuria formata da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti insieme alla giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli.

IL RITORNO DI GERRY SCOTTI E I FINALISTI DELLA SCUDERIA SCOTTI

Questa sera saranno svelati anche i finalisti della Scuderia Scotti. I protagonisti del circuito secondario sono: il cantante lirico Nicola di Bari, il ballerino-cantante Michele Castagneto, il cantante Pietro Mamone, il mago Claudio Andreotti, Antonio Sorice, il rapper Max e basta, Giovanni Bruno e il suo talento di cantante, l’atleta di arti marziali Cosimo Musco, il cantante comico Sergio Roberto Catena, il comico Carmine Iallorenzi, il cantante Manuel Gaudenzi, il mimo Michele Nitti, il cantante Adriano Spaziani, Mauro Tiraboschi, Albanino. Durante la scorsa puntata, infine, la scuderia di Scotti ha accolto anche i cantanti Spank e Marco Toniazzi. A svelare i tre finalisti della Scuderia Scotti, questa sera, sarà proprio Gerry Scotti che tornerà in collegamento.



