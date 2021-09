Tu sì que vales 2021, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Belen Rodriguez assente? Giulia Stabile…

Tu sì que vales 2021: diretta e anticipazioni prima puntata 18 settembre

Squadra che vince non si cambia e, dopo il grandissimo successo ottenuto nella scorsa stagione con ascolti eccellenti, Tu sì que vales torna in onda oggi, sabato 18 settembre, in prima serata su canale 5, con la stessa squadra di conduttori e giudici. Quella che comincia questa sera è l’ottava edizione del talent show del sabato sera targato Mediaset che farà compagnia ai telespettatori per dodici settimane regalando tante emozioni, ma anche tanto divertimento.

Al timone dello show, come sempre, ci sarà il trio composto da Martina Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Le esibizioni dei concorrenti, invece, saranno valutate sia dalla giuria degli esperti composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti che da quella popolare guidata da Sabrina Ferilli.

I concorrenti di Tu sì que vales 2021

I veri protagonisti di Tu sì que vales 2021 sono i concorrenti. Sul palco, nel corso delle varie puntate dedicate alle audizioni, si presenteranno artisti senza limiti di età. I partecipandi sfoggeranno il proprio talento, anche quello che il pubblico non avrebbe mai immaginato di vedere.

Musicisti, cantanti, ballaerini, sportivi, maghi, attori, poeti, esperti in arti marziali, acrobati, pittori e artisti di diverse discipline sono pronti a regalare una serata di svago. Non mancheranno i momenti più divertenti con i talenti più bizzatti che entreranno a far parte della scuderia di Gerry Scotti.

La novità di Giulia Stabile

La novità dell’edizione 2021 riguarda la presenza di Giulia Stabile. La ballerina sarà l’inviata del talent show, ma in questa prima puntata, potrebbe avere un ruolo di primo piano. La puntata in onda oggi, infatti, sarebbe stata registrata in prossimità del parto di Belen Rodriguez che ha messo al mondo la piccola Luna Marì lo scorso 12 luglio.

Questa sera, dunque, al posto della showgirl argentina, accanto a Martina Castrogiovanni e Alessio Sakara ci sarà Giulia Stabile, pronta a coinvolgere tutti con la sua allegria? L’appuntamento odierno potrà essere seguito in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

