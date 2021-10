Tu sì que vales 2021, 4a puntata/ Concorrenti e diretta: De Filippi e Ferilli show?

Tu sì que vales 2021, diretta e anticipazioni 9 ottobre

Nuovo appuntamento oggi, 9 ottobre 2021, con Tu sì que vales. Il talent show che accompagna i telespettatori nel sabato sera di Canale 5 torna in onda conb tante nuove prove e concorrenti. Siamo arrivati alla quarta puntata di questa ottava edizione, in onda come sempre a partire dalle ore 21:30. Maria De Filippi, in compagnia di Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono pronti a giudicare nuovi concorrenti che si avvicenderanno sul palco questa sera, tra risate e stupore.

Ricordiamo che il voto del pubblico in studio sarà costantemente annunciato dalla quarta giudice speciale: Sabrina Ferilli. A condurre lo show sempre il magico trio composto da Belen Rodriguez e i due sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Il tutto con la simpatica presenza della ballerina Giulia Stabile.

Tu sì que vales: i concorrenti della 4a puntata

Non sono stati ancora annunciati ospiti speciali per questa nuova puntata di Tu sì que vales. I quattro giudici si preparano ad accogliere una lunga serie di nuovi concorrenti che aspirano a conquistare la finale del programma: qualcuno ce la farà proprio questa sera? Ricordiamo che Gerry Scotti è ancora alla ricerca di concorrenti per la sua Scuderia che, ricordiamo, giocherà una gara a parte per conquistare il trofeo della Scuderia. Momenti, questi, che regalano al pubblico in studio e a casa un grande divertimento. La terza puntata lo show con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ha fatto registrare un entusiasmante uno share del 25%, superando di un bel po’ il competitor Amadeus. Non ci testa che scoprire quali saranno le prove alle quali assisteremo questa sera su Canale 5.

