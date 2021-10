Tu si que vales 2021/ Diretta e concorrenti: nuovi scherzi per Zerbi e Ferilli?

Tu si que vales 2021, anticipazioni settima puntata

Stasera, sabato 30 ottobre 2021, alle ore 21,25, torna in onda su Canale 5 Tu si que vales. Siamo ormai giunti alla settima puntata, che ritrova come sempre alla conduzione Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, amatissima dal pubblico a casa e in studio, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, torna Sabrina Ferilli.

Saranno loro a giudicare i vari talenti che si avvicenderanno sul palcoscenico del sabato sera di Canale 5 nel corso della trasmissione campione di ascolti. Al loro fianco, ospite speciale e quasi sempre presente di questa nuova edizione dello show, c’è anche la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile.

Tu si que vales 2021: scherzi, prove e concorrenti

Tu si que vales 2021 è arrivato alla sua settima puntata e si prepara a deliziare il pubblico tra esibizioni ricche di talento oltre che emozionanti. Si alterneranno sul palco acrobati, giocolieri, maghi, ma anche talenti musicali come cantanti e strumentisti. Ricordiamo però che, tra un’esibizione e l’altra, non mancherà qualche concorrente per Gerry Scotti e la sua scuderia. Si tratta infatti di un appuntamento molto gradito dal pubblico a casa, che viene riproposto ogni anno proprio per il suo grande successo. Infine non mancheranno momenti di scherzo tra i giudici: dagli scherzi tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli alle prese in giro di Gerry Scotti ai danni di Rudy Zerbi. E chissà che qualcuno non conquisti la finale diretta. Appuntamento a questa sera su Canale 5.

