Tu sì que vales 2021/ Diretta e concorrenti: nuovo scherzo per Sabrina Ferilli?

Tu sì que vales 2021: anticipazioni e diretta puntata 2 ottobre

Sabato 2 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata di Tu sì Que vales 2021. Protagonisti del nuovo appuntamento del talent show saranno gli aspiranti concorrenti che proveranno a conquistare l’accesso alla fase successiva del programma con il proprio talento. A giudicare tutte le esibizioni che saranno presentate dal collaudato trio di conduttore composto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez sarà la giuria tecnica e popolare. Quest’ultima è guidata da Sabrina Ferilli che, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, è tornata a ricoprire tale ruolo.

Confermatissima, poi, la giuria tecnica composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Come sempre, i giudici non perderanno occasione per interagire con i vari talenti che saliranno sul palco. In particolare, il popolo del web spera di vedere attori che mettano in scena performance tali da coinvolgere i giudici con l’ennesimo scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli.

I concorrenti di Tu sì que vales 2021

Il successo di Tu sì que vales non è garantito solo dalla complicità tra i giudici e i conduttori, ma soprattutto dai concorrenti che, ogni settimana, salgono sul palco. Anche questa sera ci saranno cantanti, ballerini, acrobati, sportivi, maghi, prestigiatori e vari talenti, pronti a stupire pubblico e giuria.

Il momento più divertente della serata, poi, arriva quando sul palco si presentano i talenti della Scuderia Scotti. Gerry, di fronte a talenti improbabili ed unici, apre le porte della propria scuderia i cui concorrenti partecipano ad un torneo alternativo rispetto a quello ufficiale. Anche Tu sì que vales, infine, come tutti i programmi Mediaset, può essere seguito in diretta televisiva su canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Play.

