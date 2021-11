Tu si que vales 2021/ Diretta e finalisti: giudici pronti a una “Semifinale da urlo”

Tu si que vales 2021: anticipazioni semifinale

Anche questa sera Canale 5 è pronta a regalare al suo pubblico grande divertimento. Oggi, 20 novembre 2021, alle ore 21,25, torna infatti in onda, con tanti nuovi concorrenti, l’amatissimo varietà Tu si que vales. L’avventura sta quasi per giungere al termine: siamo ormai giunti alla decima puntata, la semifinale di questa edizione, come sempre condotta dall’amato trio composto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Una serie di talenti si preparano anche questa sera a salire sul palco di Canale 5 per essere giudicati dai quattro fedelissimi giudici del programma: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Nel ruolo di rappresentante della giuria popolare ritroviamo invece Sabrina Ferilli.

Saranno loro a giudicare i vari talenti che si susseguiranno sul palcoscenico del sabato sera di Canale 5 nel corso della trasmissione campione di ascolti. I quattro conduttori da quest’anno non sono più soli: Maria De Filippi ha deciso di dare spazio ad una sua ex allieva di Amici, la vincitrice dell’ultima edizione Giulia Stabile. La ragazza affianca i tre conduttori, annunciando alcuni dei concorrenti in gara.

Tu si que vales 2021, chi conquisterà la finale?

Questa sera, 20 novembre, su Canale 5 torna l’appuntamento con Tu si que vales e le sue tantissime esibizioni. La giuria è chiamata in questa semifinale a rivedere i concorrenti che hanno superato la prima selezione, scegliendo chi tra loro ha diritto alla finalissima della prossima settimana. Ricordiamo che, tra un concorrente e l’altro, anche Gerry Scotti dovrà decidere chi accede alla finale per la Scuderia Scotti. ​Infine non mancheranno momenti di scherzo tra i giudici: da quelli tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ai momenti di sfottò tra Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Intanto sul we viene ricordato l’appuntamento per questa sera: “Questa sera ci aspetta una SEMIFINALE da urlo!!! Tutti pronti per lo spettacolo? Appuntamento alle 21.20 su Canale 5, vietato mancare!”

❗ Questa sera ci aspetta una SEMIFINALE da urlo!!! Tutti pronti per lo spettacolo? Appuntamento alle 21.20 su Canale 5, vietato mancare 📣💥 pic.twitter.com/F4Eelu22tC — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 20, 2021





